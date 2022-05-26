Бизнес всегда глобален. Это должно быть аксиомой

— Сейчас трудно всем предпринимателям. По разным причинам, а не только из-за санкционного давления. Сегодня много объективных факторов, которые подавляют спрос на услуги бизнеса, сдерживают предпринимательскую инициативу. Кроме того, на рынке мало инвестиций, нарастает неопределенность, а для бизнеса это очень чувствительный момент. Любой бизнес-проект, вложение инвестиций предполагает, что будет возврат средств, определенность и предсказуемость для всех участников процесса.

Кроме того, для людей, которые занимаются предпринимательством, сегодня во многом подорван привычный образ жизни, а без него им сложно эффективно и энергично действовать. Нарушена мобильность, без которой не бывает развития — энергичный человек должен искать новый опыт, контакты и знания. Все требует адаптации, поиска новых подходов.

Уверен, какими бы сложными не были условия, бизнес не погибнет, он адаптируется, выйдет на новые задачи и новый уровень развития. А чтобы этот процесс шел более быстро, эффективно, государство должно сделать ряд шагов. На мой взгляд, в нынешних экономических и политических условиях нужно многое менять в базовых условиях поддержки бизнеса. Наши действующие программы рассчитаны на единицы компаний, они не меняют общую ситуацию.

Постараюсь сформулировать 4 группы мер, которые должны быть в центре внимания государственных институтов.

Стремиться к лидерству

Нужно всеми доступными средствами преодолевать изоляцию и санкционное давление, искать новых партнеров, менять международные отношения со странами Азии. Нужно понимать, что в изоляции бизнес нормально не развивается. Импортозамещение — не для бизнеса, бизнесу нужно находить новое, то, чего нет нигде в мире, открывать, производить и объяснять всему миру, что он без нас не обойдется, без новых биотехнологий, программных продуктов, космических, медицинских технологий и т.д. Мы должны стремиться к лидерству, не производить гвозди, как говорят некоторые политики, а делать что-то совершенное новое. У нас для этого вполне достаточно научных, образовательных, культурных компетенций. Региональная власть должна сегодня предпринимать все возможные меры для установления контактов с Республиками Центральной и Юго-Восточной Азии, Китая, Ближнего Востока, все время искать новые контакты, создавать среду, в которой бизнес может творить на большой мир. Бизнес всегда глобален. Это должно быть аксиомой.

Доступные деньги

Я бы концентрировал усилия и принимал дополнительные законы, обеспечивающие качественное снижение цены денег. Я не могу понять двадцатилетний разговор про дорогие деньги и высокую инфляцию. Мы убиваем сами себя. Бизнес не может развиваться если деньги стоят 15% и выше. Для этого его рентабельность должна составлять 30-40%. В конкурентной экономике такие результаты получить невозможно. В нормальной экономике речь может идти о рентабельности в 10-12%. При этом совершенно очевидно, что нельзя всю рентабельность отдавать за деньги. Инфляция — это не много денег, это мало продуктов, товаров и предложения, это стагнация. Законом нужно четко сформулировать ограничения по цене депозитов и кредитов. Это не очень сложно. В наших текущих условиях ключевая ставка должна быть не более 5%, иначе развитие невозможно. Это должно быть в предложениях региональной власти, предпринимателей. Понятно, что вопрос требует федерального регулирования, но это можно сделать, тем более сейчас. Десять лет назад я эту тему обсуждал с Германом Оскаровичем (Герман Греф, председатель правления ПАО «Сбербанк России». — Ред.), он говорил, что «так делать нельзя, так как к нам придут иностранные баки и…». Сейчас мы от этого защищены тройным забором, к нам никто не придет, но такое решение даст колоссальный стимул для развития бизнеса. Не нужно этого бояться, это не спровоцирует инфляцию, но позволит простимулировать науку, производство и много других идей.

Новый принцип госзаказа

Третья группа мер — совершенно новый масштабный подход к формированию госзаказа. Сейчас он ограничен определенными сферами, а должен стать очень большим, чтобы решить проблему стимулирования спроса в самых разных сферах.

Например, интерес к новому жилью сейчас будет очень серьезно подавлен из-за сокращения спроса. Что делать? Остановиться и ждать, когда «все рассосется»? Ничего подобного! Государство должно заказать рынку очень много жилья для аренды. Тут не требуются большие бюджетные деньги — бизнес сам найдет ресурсы, но должен получить от государства гарантии, что оно возьмет это жилье в аренду на 5-7 лет под выгодный для бизнеса процент, отдаст его единому оператору, который передаст эти квартиры молодым учителям, врачам, ученым, причем по льготным ставкам. У нас очень много дефицитнейших специалистов, и очень важно, чтобы молодые специалисты не смотрели на Москву, за рубеж, а оставались в Новосибирске. В регионе по госзаказу вполне можно строить не менее 1000 квартир в год.

Я бы сделал госзаказ на строительство школ, которых не хватает, а перегруженность образовательных учреждений влияет на качество учебного процесса. В год можно строить 15-20 школ. Причем очень гибко. При строительстве нового микрорайона власть говорит инвестору, что тот сам строит школу по согласованной цене и мощности, сам находит под нее ресурсы, но при этом бюджет гарантирует ему, что через три месяца после ввода в эксплуатацию объект будет выкуплен. Строитель отобьет на микрорайоне все деньги еще до выплаты бюджета, так как повысит стоимость квадратного метра.

Детские сады можно тоже строить за счет субсидии, несложно найти ресурсы для строительства и ремонта дорог. По кооперационным цепочкам вложение в такие объекты бюджетных средств развивает очень много сфер.

Я бы даже обсудил ситуацию с идеей создания продовольственной корпорации, которую можно наделить небольшими оборотными средствами и поручить создавать запасы главных сырьевых продуктов: молока, мяса, зерна, зерновых продуктов. Это несложно, но позволит нивелировать скачки цен, гарантировать стабильность и даст возможность сформировать дополнительные заказы для бизнеса.

Внимание к гражданам

Четвертая группа мер — развитие базовых социальных сфер, чтобы у населения было позитивное настроение. На мой взгляд, важно недопускать возникновения ситуаций, когда население начинает раздражаться. Это несложно сделать, добавив энергии, ответственности, какие-то небольшие ресурсы, где-то просто обновив подход. Мне смешно, когда я годами читаю дискуссию о том, «нужно ли бороться с пылью или нет», «нужно ли подметать или нет». Да вымыть все нужно! Организовать это все можно быстро и просто. Задача мэрии — не мыть улицы и дороги самой, а сделать так, чтобы в городе не было ни одного бесхозного метра тротуара и дороги, и вместе [хозяева закрепленных квадратных метров] все это уберут мгновенно. (Предприниматели встретили эти слова аплодисментами. — Ред.). Мы получим совершенно другое настроение людей.

Не требует особых денег наведение порядка в поликлиниках по утрам, в приемном покое, где идет прием пациентов по скорой. Нужно просто упорядочить процессы.

Для меня самое обидное, когда я слышу от молодых людей: «А что тут делать? Мы собрались уехать в…». Это катастрофа! Такого не должно быть, мы должны быть самым привлекательным регионом и городом. Новосибирская область располагает таким потенциалом развития, какого нет ни у одного региона России!