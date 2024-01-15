За срыв реализации нацпроектов будут лишать финансирования в Новосибирской области

По итогам 2023 года Новосибирская область имеет самый большой бюджет на реализацию нацпроектов из регионов Сибири. Однако, срок реализации некоторых проектов сдвигается. Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова это категорически не устраивает. Об этом он говорил неоднократно и снова поднял вопрос на оперативном совещании в правительстве 15 января.

Он напомнил, что в 2023 году этот механизм перераспределения средств регион уже протестировал на областных программах.

— В этом году мы распространим жесткий подход на все проекты. Не думайте, что я не наберусь решимости объяснить федеральному правительству почему мы перераспределяем деньги с одного нацпроекта на другой, — предупредил Травников глав муниципальных администраций. — Если муниципальный заказчик не будет справляться с большим объемом приятной и полезной работы по развитию своей территории, то деньги с него будут сниматься. Финансирование мы не будем возобновлять до тех пор, пока не будут подтянуты все долги.

Губернатор потребовал от глав муниципалитетов вместе с Минфином подготовить предложения, чтобы не допустить неосвоение средств по итогам 2024 года.

По данным Минэкономразвития, в 2024 году на реализацию нацпроектов в регионе заложено 42 млрд рублей. Из них 13 млрд на БКАД, 11 млрд на здравоохранение, 9 млрд — на образование.

Напомним, в 2023 году в регионе не удалось завершить проекты по ремонту Первомайского сквера, парка «Каменка», эко-парка в Оби.

Ранее редакция сообщала о том, что у Оби и Новосибирского района отберут финансирование на ремонт дорог.