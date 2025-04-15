Жителям Новосибирска рассказали, как выбрать продукты к Пасхе

Новосибирцы активно готовятся к Пасхе. До праздника осталось меньше недели, и в продаже уже появились пасхальные куличи. В Роспотребнадзоре Новосибирской области рассказали, как правильно выбрать продукты для праздника.

Пристальное внимание ведомство уделило куличам, яйцам и творогу, которые занимают центральное место на пасхальном столе.

При покупке куличей эксперты рекомендуют отдавать предпочтение проверенным торговым точкам, где продукция проходит необходимый контроль.

Качественный кулич должен быть изготовлен из натуральных ингредиентов — свежих яиц и сливочного масла. Внешне кондитерское изделие должно иметь ровную поверхность без липких или влажных участков, а верхушка должна оставаться сухой.

Поскольку куличи относятся к скоропортящимся продуктам, хранить их следует в холодильнике, обязательно отдельно от сырых продуктов.

При покупке яиц для окрашивания следует обратить внимание на дату сортировки. Диетические яйца хранятся не более недели, в то время как столовые остаются свежими до 25 дней.

Обязательно нужно смотреть на наличие специального штампа на каждом яйце. Он должен содержать информацию о категории и сроке годности.

Для приготовления вкусной пасхи требуется качественный творог, который должен быть однородным, белого цвета с кремовым оттенком и нежной консистенции. Этот молочный продукт очень чувствителен к условиям хранения, поэтому его рекомендуется держать в герметичном контейнере не более нескольких дней, чтобы избежать порчи.

Пасха — один из самых древних и значимых христианских праздников. Он проводится в честь Воскресения Иисуса Христа, которое стало основой всего христианского учения и занимает центральное место в библейской истории.

Символизирует обновление и спасение мира и человека, победу жизни над смертью, добра над злом, а света над тьмой.

Ранее редакция сообщала о том, что нельзя делать на Пасху. Как рассказал священник, в праздник Светлого Христова Воскресения каждый человек должен проникнуться благоговением и ощутить важность этого великого события.