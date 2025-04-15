Жителям Новосибирской области рассказали о самых надежных машинах

Многие пользователи автомобилей в России мечтают приобрести надёжную машину, которая прослужит как можно дольше.

В 2024 году рейтинг Fit Service и Gruzdev-Analyze самых надежных возглавил немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Доля поломок у этого автомобиля оказалась наименьшей — 44,1%.

На втором месте оказалась Toyota Camry с показателем 45,1%. Третью позицию занял японский гибридный легковой автомобиль Toyota Prius с долей поломок 46%.

За ними следуют модели, разница в показателях поломок у которых минимальна: Lexus GS (46,4%) и Skoda SUPERB (46,9%).

Рейтинг надежности был составлен на основе среднего процента поломок для автомобилей в возрасте от 3 до 23 лет.

Из исследования были исключены операции по замене шин, а также кузовные работы и автомобили младше трёх лет. Все ремонтные работы были разделены на две категории: устранение поломок и техническое обслуживание (ТО).

Для каждого автомобиля в возрасте от трёх до 23 лет был рассчитан процент операций, связанных с поломками, от общего объёма работ. Полученные данные были проанализированы по нескольким параметрам: году выпуска автомобиля, марке и модели. Чтобы обеспечить репрезентативность, по каждому году выпуска было проанализировано не менее 25 машинозаездов.

— В новом рейтинге 2025 года мы основывались на анализе более чем в три раза большего числа машинозаездов и интервью, чем было проанализировано в 2020 году. Это позволило нам расширить рейтинг до 319 моделей вместо 251 в 2020 году, сделать его более точным и объективным, — рассказал Александр Груздев, директор аналитического агентства Gruzdev-Analyze.

Ранее редакция сообщала о том, что средняя стоимость авто с пробегом в Новосибирске — около двух млн рублей. Средняя цена китайских автомобилей снижается медленнее, чем у других моделей.