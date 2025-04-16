Госпошлину за развод в России предложили поднять в 20 раз

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить срок расторжения брака с одного месяца до трёх, а также поднять госпошлину до 100 тысяч рублей. Сейчас она составляет 5 тысяч рублей (До сентября 2024 года была 650 рублей. — Ред.). Он заявил, что это поможет снизить количество эмоционально мотивированных решений о расторжении брака.

— При этом я считаю, что суд должен определять, кто именно платит эту пошлину. Если один из супругов ведет себя по-негодяйски, пьёт, распускает руки, то понятно, что именно он виновен в развале семьи. Поэтому он и должен эту пошлину платить, — заявил депутат в интервью «Петербургскому дневнику».

Кроме того, Милонов настаивает на введении обязательных консультаций пар, планирующих развод, с психологом.

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров считает, что повышение пошлины за развод не решит демографическую ситуацию в стране. По его словам, ситуацию нужно исправлять комплексно. И экономически, и духовно-нравственно. В разговоре с корреспондентом Горсайта он подчеркнул, что необходимо работать со всемирной паутиной, где много пропаганды различных антисемейных направлений, оказывать поддержку молодым и многодетным семьям, развивать малоэтажное строительство.

По данным ЗАГС Новосибирской области за три месяца 2025 года в регионе было зарегистрировано 3277 актов о заключении брака и 2418 о расторжении.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских матерей предлагают освободить от уплаты подоходного налога.