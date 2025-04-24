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Никита Столповский: ЛДПР в Новосибирской области продолжает дело Жириновского

  • 24/04/2025, 09:00
Никита Столповский: ЛДПР в Новосибирской области продолжает дело Жириновского
ЛДПР — первая оппозиционная партия, которая появилась в истории современной России

Конструктивная оппозиция — именно в таком ключе партия работает с первого дня своего создания. Не просто критика и выявление проблем, но поиск и конкретные предложения по их решению.

Партийная история

Идея создания партии нового типа возникла еще в 1988 году, когда в политической повестке СССР назрел серьезный кризис. В 1989 инициативное собрание приняло решение о создании ЛДПСС. В 1990 году состоялся учредительный съезд партии, на котором ее Председателем был избран Владимир Вольфович Жириновский. Именно его идеи во многом определяют идеологию ЛДПР вплоть до настоящего времени.

С первых дней партия обозначила свою политическую позицию как умеренно-центристскую и оппозиционную, выступающую за многопартийность и многоукладность экономики при безусловном верховенстве закона и всеобщем равенстве перед ним.

Одним из ведущих нарративов Жириновского стала тема многовекового противостояния России и сообщества западных (европейских и североамериканских) стран. Он говорил, что это противостояние длится почти тысячелетие — со времен раскола христианства на православие и католичество.

Современные эксперты отмечают прекрасные полемические качества, а также исследовательский характер Владимира Жириновского, что позволило ему достоверно спрогнозировать векторы развития многих политических ситуаций. Анонсированные сценарии реализуются и после его ухода из жизни в 2022 году.

Достойное продолжение дела Жириновского

С мая 2022 года Либерально-демократическую партию России возглавляет Леонид Эдуардович Слуцкий. В результате его работы был опровергнут тезис о закате ЛДПР после ухода Владимира Жириновского. Сегодня партия имеет сеть региональных отделений, охватывающую территории всех субъектов Российской Федерации. А в 2024 году в День Конституции партийные ряды за сутки пополнились тысячей новых членов.

Столповский Никита Сергеевич Леонид Слуцкий подтвердил позицию ЛДПР как партии конструктивной оппозиции, готовой в ключевых вопросах плечом к плечу с руководством России решать проблемные вопросы, не закрывая глаза при этом глаза на недочеты в работе правительства РФ. По глобальной политической повестке председатель партии продемонстрировал продолжение идеологической линии, отметив формирование нового глобального большинства вокруг идей и подходов России.

В то же время партия усиливает внимание ко внутренним проблемам страны, представляя собственные пути решения наиболее насущных задач. Так, для улучшения демографической ситуации предлагается рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом семейного статуса и наличия иждивенцев — это позволит снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи.

ЛДПР в Новосибирской области

Новосибирское региональное отделение ЛДПР было создано в 1993 году и за это время прошло большой путь. К 2022 году у партии были сформированы фракции в Законодательном Собрании и городском совете, а ее представители занимали ответственные посты. В последние годы руководство и состав отделения существенно обновились, что дало новый импульс развитию партии в регионе.

Сегодня Новосибирское региональное отделение ЛДПР возглавляет Никита Столповский — молодой и энергичный политик, член партии с 2016 года. За годы работы он прошел путь от руководителя молодежной организации ЛДПР до депутата местного самоуправления, работал в Центральном аппарате в Москве. Осенью прошлого года он был назначен Леонидом Слуцким на должность координатора регионального отделения в Новосибирской области.

По словам Никиты Столповского, результаты, достигнутые отделением за последние шесть месяцев, — это лишь фундамент для дальнейшего роста. Он отмечает, что мощная команда профессионалов и единомышленников ЛДПР задает новую динамику развитию партии в регионе.

Так, активное участие в партийном строительстве принимают руководитель аппарата регионального отделения по взаимодействию с органами госвласти Анна Терешкова — новосибирский политик и общественный деятель; координатор отделения ЛДПР в Новосибирске Сергей Федорчук — экс-министр образования области; бизнесмен Александр Бойко, привносящий в партию прагматичный подход и стратегическое видение; исполнительный директор Новосибирской областной федерации каратэ и президент спортивного клуба «Динамэкс» Андрей Ковалев, чей лидерский опыт и умение мотивировать людей крайне важны для достижения целей.

ЛДПР

На фото (слева направо): Никита Столповский, координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР, Андрей Луговой, депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, Анна Терешкова, руководитель аппарата регионального отделения по взаимодействию с органами государственной власти. Автор фото: Леонид Проворов

В области ЛДПР поддерживают старейшие ветераны партии, в их числе Асиф Исмайлов и Анатолий Маренков, депутат горсовета Искитима Елена Гладышева. Их работа на местном уровне важна для понимания ситуации в регионе.

Никита Столповский

Автор фото: Денис Винокуров

Никита Столповский, рассказывая о партийных перспективах, отмечает, что у ЛДПР в Новосибирской области есть значительный потенциал:

— Мы сохраняем узнаваемость и поддержку, полученные благодаря имени Владимира Вольфовича, но будем наращивать обороты, продолжая дело Жириновского. Наша команда пришла работать вдолгую, а не только на результат выборов 2025-2026 годов.

Одним из приоритетных направлений работы регионального отделения становится «работа на земле» — акцент на местных проблемах, повышенное внимание к ситуации в отдаленных районах, селах и деревнях Новосибирской области. Это стало практическим воплощением принципа «едем ко всем, слышим каждого», провозглашенного Владимиром Жириновским еще в девяностых годах прошлого века.

Никита Столповский убежден: сила России — в ее регионах, как и сила Новосибирской области — в отдаленных районах, селах и деревнях. Он приводит примеры проблем, которые ежедневно решают реготделение и координаторы на местах: успешное отстаивание прав рабочих Линевского завода, которым задерживали зарплату, восстановление освещения на улице в Татарске, не работавшего пять лет, помощь в защите права учительницы из Искитима, ускорение получения льготного зубопротезирования для ветерана труда, решение вопросов по линии СВО.

По мнению Никиты Столповского, уделяя внимание нуждам отдаленных территорий, ЛДПР укрепляет связь между центром и районами, способствуя комплексному развитию всей Новосибирской области.

В настоящее время делегация Новосибирского реготделения находится на Всероссийском слете ЛДПР в Москве. Там собрались партийцы со всей страны, чтобы «сверить часы» и вектор развития партии, а также 25 апреля, в день рождения Владимира Жириновского, вместе почтить память основателя ЛДПР.

Фотографии предоставлены Новосибирским региональным отделением ЛДПР

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Никита Столповский ЛДПР Владимир Жириновский Анна Терешкова


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