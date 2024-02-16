За лепку снежного фаллоса у мемориала на школьников завели уголовное дело в Сибири

В Алтайском крае двое подростков попали под уголовное дело за оскорбительную скульптуру на аллее мемориала славы воинам, погибшим в годы ВОВ в селе Староалейском.
В минувшие выходные школьники слепили снежный фаллос, сфотографировали его на телефон и разослали в чатах одного из мессенджера. Осознание того, что сотворили что-то из ряда вон, пришло быстро — мальчишки поспешили разрушить арт-объект. Однако фото уже успели разлететься по соцсетям. Обоих «скульпторов» задержали полицейские, провели с ними беседу, а на родителей завели административные дела.
На этом приключения юных «Донателло» не закончились — ими заинтересовался следственный комитет.
Как сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах, после проведенной в отношении подростков проверки, было возбуждено уголовное дело.
— Дело возбудили по статье «Реабилитация нацизма». Одному школьнику 14 лет, другому —16, — добавил собеседник.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске двум подросткам избрали меру пресечения за самосуд над 15-летним школьником.
Фото: соцсети.
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