Злую щитоспинку можно купить за 10 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске продают злую щитоспинку за 10 тысяч рублей. Щитоспинка ― земноводное, которое полностью живет в воде. Объявление размещено на сайте Авито.

У продавца есть два подобных земноводных. Продавать планирует за 10 тысяч рублей одну особь. Исходя из описания объявления, она ест рыбу, амфибий, сверчков, моллюсков.

Отмечается, что для одной такой особи нужен террариум в минимум 30 литров, а вода в нем должна быть около 30 градусов.

Злые щитоспинки являются бесхвостыми земноводными из семейства Ceratophryidae. Общая длина достигает 26 см. Обитают в Парагвае, Боливии, Аргентине, Бразилии.

Ранее редакция сообщала о том, что дом на колесах продается за 1,3 миллиона рублей в Новосибирске.