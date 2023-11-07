На миллион тонн меньше зерна собрали в Новосибирской области в 2023 году

В 20 районах области минувшим летом был введен режим чрезвычайной ситуации, а 10 июля — на территории всей Новосибирской области, напомнил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, подводя на оперативном совещании итоги уборочной.

— Из-за засухи в этом году пострадало 240 тысяч га посевных площадей. 11 тысяч га было пересеяно, но почти ничего не взошло, 40 тысяч га переведено в кормовые культуры, 30 тысяч га погибло и перепахано, — констатировал Лещенко.

С сохранившейся площади валовый сбор зерна составил 2,360 млн тонн зерна, прогноз по весу после доработки — 2,17 млн тонн, урожайность составила 14,1 ц\га. Напомним, еще летом Минсельхоз прогнозировал снижение урожая в регионе на 30-40%. По сравнению с результатом 2023 года: 3,356 млн тонн, а урожайность составляла 22,3 ц\га.

— Несмотря на сложности с уборкой урожая, по результатам обследования товарных партий зерна, качество зерна урожая 2023 года высокое. Продовольственной пшеницы 78%, четвертого класса — 19%, фуражной — около 3%, — говорит Лещенко.

По его словам, на рынке зерна наблюдается рост цены реализации на продовольственную пшеницу 4 класса и ячмень. По остальным товарным позициям цена не изменилась.

— Средняя цена реализации на минувшей неделе пшеницы 3 класса — 12150 рублей за тонну без НДС, 4 класса — 11433 рубля за тонну (+312 руб), фуражной — 10150, ячменя — 9637 руб за тонну (+236 руб), — перечислил министр.

За пределы региона отгружено железнодорожным транспортом 245 тыс тонн, из них 233 тыс — на экспорт. Остатки зерна на элеваторах и ХПП — 812 тыс тонн (46%).

По данным Минсельхоза, в районах области продолжается уборка масличных культур —убрано 258 тыс га (более 90%), урожайность 13.1 ц\га, валовой сбор — 339 тысяч тонн. Также продолжается уборка подсолнечника продолжается — текущая урожайность 17 ц\га. По словам Евгения Лещенко, это позволит региону выйти на показатели валового сбора масличных культур близких к прошлогодним.

Картофель и овощи открытого грунта в Новосибирской области убраны на всей посевной площади — на их урожай погодные аномалии не повлияли, снижение валового сборы из-за режима ЧС в регионе по овощам не допущено, уточнил министр.

Ранее редакция сообщала, что у шести районов НСО могут возникнуть проблемы с завершением уборочной.