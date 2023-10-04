Рособрнадзор уполномочили собирать данные об учащихся для воинского учета

В соответствии с постановлением российского правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, к полномочиям Рособрнадзора добавили сбор информации о гражданах, обучающихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки и аспирантуры.

Кроме того, в перечень включены школьники и студенты колледжей.

После обработки сведения о призывниках будут вноситься в единый реестр воинского учета страны.

Ранее редакция сообщала, что ставить граждан на воинский учет без личной явки в военкомат — новая инициатива Минобороны.