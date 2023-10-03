Восемь поваров накормят пловом посетителей Новосибирского зоопарка

Нетрадиционное событие пройдет в Новосибирском зоопарке имени Р.Шило 4 октября. Всех гостей зоосада пригласили на фестиваль плова. Готовить восточное блюдо будут восемь поваров. Попробовать плов смогут все желающие. Мероприятие начнется в 14 часов на центральной площадке у фонтана.

Зоопарк также принимает участие в декаде пожилых людей. Все пенсионеры по возрасту могут совершенно бесплатно полюбоваться животными до 30 октября. А при предъявлении пенсионного удостоверения можно безвозмездно воспользоваться скандинавскими палочками во время прогулки.