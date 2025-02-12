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Тележку-вездеход для бойцов СВО создали инженеры Новосибирска

  • 12/02/2025, 14:00
Автор: Артем Рязанов
Тележку-вездеход для бойцов СВО создали инженеры Новосибирска
Изобретение способно передвигаться с грузом 650 килограммов

Востребованное изобретение, эвакуационную тележку для нужд СВО, создали в одном из вузов Новосибирска. Автором идеи стал житель города.

– Мужчина обратился в Сибирский государственный университет путей сообщения с идеей создать эвакуационную тележку. Его чертежи в СГУПСе переработали и принялись за дело, – рассказали представители «Народного фронта» в Новосибирске.

Сибиряк проспонсировал производство, а Народный фронт региона предоставил консультации от военных .

Разработчики сообщают, что тележка предназначена для эвакуации военнослужащих и транспортировки грузов. Её грузоподъёмность составляет 650 кг. Дальность действия радиоуправления достигает 1 км, а заряда аккумулятора хватает на пять часов непрерывной работы.

Стоит отметить, что тележка уже успешно прошла испытания на полигоне. После завершения всех необходимых тестов её передадут нашим бойцам для выполнения задач в рамках специальной военной операции. Каждый новый экземпляр будет дорабатываться с учётом полученного практического опыта.

Напомним, новосибирская компания ООО «Технологии Салад» в ноябре представила модули, которые используют в зоне СВО для эвакуации раненых и транспортировки пострадавших от ЧП. В зоне СВО такие модули используют уже больше года. За это время с их помощью с поля боя эвакуировали более 3000 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что печь для блиндажа, работающую на окопной свече, изготовили в Новосибирской области. Изобретателем является участник спецоперации.

Источник фото: Народный фронт Новосибирской области

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Рубрики : Общество Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

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