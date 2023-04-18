ЗСЖД выплатила в бюджет в I квартале более 800 млн рублей налогов

Западно-Сибирская железная дорога (включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне магистрали) перечислила в областной и местные бюджеты Новосибирской области в I квартале 2023 года почти 824 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЗСЖД. Сумма страховых взносов в январе – марте 2023 года превысила 3,5 млрд рублей, что на 17% больше, чем в I квартале прошлого года.

Напомним, что в 2022 году Западно-Сибирская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне магистрали, перечислила в областной и местные бюджеты Новосибирской области более 2,6 млрд рублей. Это на 1% больше, чем в 2021 году. Сумма страховых взносов в прошлом году составила 10 млрд. рублей.

Железная дорога, является одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области, подчеркивает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

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