Работодатели ищут сотрудников с навыками работы с нейросетями в Новосибирске

За 2023 год работодатели открыли в Новосибирской области 322 вакансии с требованием навыков работы с нейросетями и AI (искусственные интеллектуальные системы). Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

— Чаще всего таких специалистов ищут компании из сферы информационных технологий, а также сферы услуг для бизнеса. Как правило, эти сотрудники работают в креативных отделах, бизнес-аналитике и отделах, разрабатывающих продукты, — поясняют эксперты.

В частности, компании искали AI-тренера для обучения искусственного интеллекта, менеджера по продажам, программиста, контент-менеджера, специалиста по разметке данных, специалиста отдела контроля качества, руководителя отдела продаж, специалиста службы поддержки, маркетолога, специалиста по улучшению поисковой выдачи и т.д.

По оценкам аналитиков hh.ru, за год в регионе уже 14% работодателей проявляют интерес к сотрудникам, имеющим навыки взаимодействия с ИИ.

Разброс зарплат для специалистов, обладающих навыками работы с нейросетями, варьируется от 50 тысяч 250 тысяч рублей на руки. 6% работодателей готовы доплачивать до 10% к зарплате сотрудникам, обладающим необходимыми компетенциями.

Ранее редакция сообщала о том, что аферисты используют голоса родных и близких своих жертв, чтобы вымогать у них деньги.