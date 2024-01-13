Работодатели ищут сотрудников с навыками работы с нейросетями в Новосибирске

За 2023 год работодатели открыли в Новосибирской области 322 вакансии с требованием навыков работы с нейросетями и AI (искусственные интеллектуальные системы). Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.
— Чаще всего таких специалистов ищут компании из сферы информационных технологий, а также сферы услуг для бизнеса. Как правило, эти сотрудники работают в креативных отделах, бизнес-аналитике и отделах, разрабатывающих продукты, — поясняют эксперты.
По оценкам аналитиков hh.ru, за год в регионе уже 14% работодателей проявляют интерес к сотрудникам, имеющим навыки взаимодействия с ИИ.
Разброс зарплат для специалистов, обладающих навыками работы с нейросетями, варьируется от 50 тысяч 250 тысяч рублей на руки. 6% работодателей готовы доплачивать до 10% к зарплате сотрудникам, обладающим необходимыми компетенциями.
Ранее редакция сообщала о том, что аферисты используют голоса родных и близких своих жертв, чтобы вымогать у них деньги.
Фото freepik
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