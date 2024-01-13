За страховкой из-за ДТП на дорогах этой зимой стали чаще обращаться в Новосибирске

Сложные погодные условия, например, сильный снегопад или гололёд, приводят к учащению ДТП, и, следовательно, страховых случаев. Об этом сообщил вице-президента по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергея Демидова. Самыми частыми проблемами водителей Новосибирска этой зимой стали столкновения с другими машинами (55%). Для сравнения, летом ДТП на дорогах составляют 45-47% страховых случаев.

На втором месте в рейтинге причин, по которым новосибирские автовладельцы обращаются к страховщикам, — наезды на препятствия (21%). Из-за снежных заносов автомобилистам не всегда удается вовремя увидеть препятствия и оценить их опасность.

На третьем месте повреждения, полученные автомобилем на стоянке (14%). При этом статистика этих повреждений уменьшается, по сравнению с летним периодом. Страховщики связывают это с тем, что под снегом становится труднее заметить типичные повреждения в виде царапин и сколов.

Доля повреждений из-за попадания в авто предметов — например, камней, вылетающих из-под колёс, падает зимой почти в два раза — с почти 6% летом до 3,6% зимой.

— Это связано с более низкой средней скоростью в зимний период, — говорит Сергей Демидов. — В 4 раза возрастает доля обращений за технической помощью по запуску двигателя из-за разрядки аккумулятора. Больше чем в полтора раза, с 1% до 1,6%, вырастает доля повреждений из-за падения на авто посторонних предметов.

Напомним, по данным пресс-службы Сибирского ГУ ЦБ, за 9 месяцев 2023 года автолюбители Новосибирской области купили 572 тыс. полисов ОСАГО и заплатили за них более 4,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем страховых премий вырос на треть, тогда как количество заключенных договоров — только на 9%. Это говорит о том, что новосибирским водителям «автогражданка» обходилась дороже — средняя стоимость полиса выросла с 7 до 8,5 тыс. рублей.

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