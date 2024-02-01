1 млрд рублей долгов по алиментам взыскали приставы в Новосибирской области

В Новосибирской области взыскали порядка 1 миллиарда рублей задолженности по алиментам.

— За три последних года в регионе взысканная сумма задолженности по алиментам выросла на 31%. В 2021 году сумма была 761,7 миллиона рублей, в 2022 году – 945,7 миллиона, — сообщает издание BFM-Новосибирск со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

По словам экспертов, рост произошел из-за ужесточения ответственности. Так, например, до 2022 года 2022 года наказанию подвергали только злостных неплательщиков. Сейчас же наказанию подвергается любой алиментщик.

— В 2023 году в Новосибирской области в отношении должников по исполнительным производствам о взыскании алиментов возбуждено 1115 дел. К наиболее часто применяемым мерам принудительного исполнения можно отнести: установление запретов и ограничений на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества, — говорится в сообщении.

В прошлом году четырех должников лишили свободы от 6 месяцев до 1 года 8 месяцев.

В декабре прошло года было порядка 15,7 тысячи неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов.

Ранее редакция сообщала о том, что 70 часов за неуплату алиментов отработают родители в Новосибирске.