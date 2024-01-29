70 часов за неуплату алиментов отработают родители в Новосибирске

Родители, лишенные родительских прав, отработают 70 часов за неуплату алиментов.

53-летний мужчина и его 43-летняя супруга вели аморальный образ жизни за это их лишили родительских прав на трех несовершеннолетних детей.

— Сейчас ребятишки находятся под опекой и им назначены выплаты алиментов, — подчеркнули в ФССП по Новосибирской области.

Родители не платили алименты своим детям, а требования приставов об оплате игнорировали. В результате их привлекли к уголовной и административной ответственности.

— Суд назначил супругам административное наказание в виде обязательных работ сроком по 70 часов каждому, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы наказали банк за разглашение личных данных в Новосибирске.