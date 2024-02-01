«Слишком идеальная»: грудь новой Маргариты обсудили зрители в кинотеатрах Новосибирска

Булгаковская «Мастер и Маргарита» в новой интерпретации режиссера Михаила Локшина вышла на большие экраны кинотеатров страны 25 января и уже собрала вокруг себя много разных толков. Один из таких —натуральная ли грудь у актрисы, сыгравшей главную роль в фильме по бессмертному роману великого классика. Образ Маргариты воплотила 40-летняя Юлия Снигирь, известная по фильмам «Казнь», «За нас с вами», историческому сериалу «Кровавая барыня» и другим.

Хотя фильмография Снигирь достаточно богатая, но увидеть актрису практически обнаженной зрителям удалось именно в «Мастере и Маргарите».

Зрители оставляют восторженные отзывы после просмотра. Центром обсуждения стали роскошные формы новоиспеченной Маргариты. Самый популярный вопрос: «Сделанная?»

— В сцене бала Сатаны грудь Снигирь уж слишком идеальная и симметричная. Как будто её нейросети приукрасили. А во время постельной сцены она остается в нижнем белье, и там как будто объемы поменьше, — поделилась мнением сибирячка, уже побывавшая на премьере.

Пластические хирурги высказали сомнения насчет «искусственности», так как из зрительного зала не разглядеть.

— На фото из реальной жизни похоже на грудь с имплантами, но на 100% утверждать нельзя, — заявил в беседе с журналистом VN.ru пластический хирург Илья Назаров.

Врач отметил, что настолько идеальная грудь в таком возрасте скорее исключение, чем правило. Поэтому многие женщины ложатся под нож, чтобы продлить свою красоту и радовать своего мужчину.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирского актера Никиту Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ). Причиной стали поддержка России и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».