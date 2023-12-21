Директора скалодрома оштрафовали за травмированного ребенка в Новосибирске

Советским районным судом Новосибирска вынесен приговор директору скалодрома за оказание услуг, повлекших получение тяжких травм несовершеннолетней.

По версии следствия, по указанию руководителя коммерческой организации в одном из парков в Советском районе города был изготовлен скалодром, состоящий из прикрепленных к стволам деревьев деревянных щитов. На них были зацепы, имитирующими искусственный рельеф.

— К работе на аттракционе были привлечены инструкторы без всякой подготовки и квалификации. Трудовые договоры руководитель с ними не заключала, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Днем 20 мая 2023 года на аттракцион инструктором была допущена 11-летняя девочка. В ходе проведения занятия по скалалазанию, произошло непроизвольное раскрытие карабина, и ребенок упал с высоты более 4 метров на землю, получив тяжкие телесные повреждения.

— Суд признал подсудимую виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, — добавили в региональном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в суд передали дело инструктора веревочного парка в Березовой роще, где во время спуска с полосы препятствий девочка упала и сломала бедро.