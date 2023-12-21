«Шансов выжить почти не было»: младенца с COVID-19 и пороком сердца спасли врачи в Новосибирске

Крошечную пациентку в тяжелом состоянии с критическим пороком сердца и коронавирусной инфекцией спасли новосибирские врачи из Центра Мешалкина.

― Она смогла дожить до 4 месяцев, справляясь со сложным многокомпонентным пороком сердца только силами своего организма, ― рассказали врачи.

Девочка родилась в Таджикистане в июле этого года. После у нее был диагностирован порок сердца. У младенца имелся только 1 желудочек и 1 предсердие вместо 4 камер сердца, кровь не попадала напрямую в легочную артерию. По словам врачей, такие аномалии в большинстве случаев заканчиваются трагедией.

Ситуация осложнялась тем, что обычно малышей с подобным пороком оперируют сразу после рождения, так как в это время еще открыт артериальный проток. Он закрывается примерно в первые два дня жизни ребенка.

― К счастью для малышки, полное закрытие этого сосуда у нее растянулось на месяцы, что и спасло ей жизнь, ― говорят врачи.

На родине врачи не смогли прооперировать ребенка. Поэтому родители обратились за помощью в Россию. Сначала они приехали в Иркутск. Там у пациентки выявили еще одну проблему – новую коронавирусную инфекцию. К тому же артериальный проток продолжил закрываться.

Тогда было принято срочное решение продолжить лечение в Мешалкино. Девочку вместе с мамой самолетом отправили из Иркутска в Новосибирск. Уже в Центре врачи провели экстренную операцию.

― Это были стремительные изменения, какие показывают только в фильмах. Ребенок у нас на глазах стал розовым. Кроме того, благодаря малотравматичности операции мы избежали осложнений, которые могли стать фатальными на фоне COVID-19, если бы мы сразу приступили к открытой операции, ― рассказал Алексей Войтов, сердечно-сосудистый хирург Центра Мешалкина.

После операции через несколько дней девочку перевели на выхаживание в инфекционную больницу Новосибирска. Сейчас она вернулась на обследование в Центр Мешалкина. Среди людей в белых халатах малышка встретит свой первый и здоровый Новый год.

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