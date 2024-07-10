За «Локомотив-Ареной» застройщик возведет 150 тысяч кв. м жилья

Директор «Брусники» в Новосибирске Михаил Ансимов прокомментировал Infopro54 планы компании по развитию площадки за «Локомотив-Ареной». По его словам, на участке в центре Новосибирска планируется возвести более 150 тысяч кв. м недвижимости.

По условиям КРТ компания до 31 декабря 2026 года выкупит у собственников и снесет более 50 объектов недвижимости, в основном это частные дома. В 2025-2026 годах компания планирует провести расчистку и благоустройство обводненного карьера и прилегающей территории. Параллельно начнется строительство.

— Это знаковая и ценная для Новосибирска территория, — комментирует Михаил Ансимов. — Ее переосмысление требует тщательной, выверенной, скрупулезной работы над мастер-планом. В его основу мы заложим несколько принципов: связанность, контекстуальность, интеграцию урбанистического и природного ландшафтов, развитие инфраструктуры.

«Брусника» планирует завершить освоение площадки до 2032 года.

Брокер, учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров, комментируя итоги аукциона, отметил, что «теперь можно ожидать нового градостроительного чуда и развития всей этой злосчастной территории, которая выходит фасадом и на Ипподромскую магистрали и на улицу Фрунзе».

— Это даст серьезнейший толчок для развития этой части города. Надеюсь, что и озеро, которое там находится, будет приведено в порядок. И у горожан появится новая зона отдыха, — говорит Назаров. — Дальновидные инвесторы сейчас должны заерзать в предвкушении. В перспективе 3-7 лет локация преобразится до неузнаваемости.

Во вторых торгах принимали участие 8 компаний. В ходе аукциона цена поднялась в 25 раз — со 121,5 млн рублей до 3,131 млрд. Для сравнения: в первых торгах победитель заплатил за право освоения 60 млн, 100 млн он планировал вложить в благоустройство озера, около 1 млрд рублей — в формирование современной городской среды около регионального центра волейбола «Локомотив Арена».

— Цена земли выросла за год в 51 раз с 60 млн. до 3,1 млрд. рублей, — комментирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. — ГК «Расцветай» отдельное спасибо, плюс для города составил 3 млрд. рублей. Это примерно треть суммы, которую планировали собирать в мэрии со всех застройщиков в год в виде налога на социальную инфраструктуру.

Он также обратил внимание еще на одно отличие в первом аукционе, проходившим 17 апреля 2023 года: начальная цена, установленная на основании отчета, выполненного НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНОЧНОЙ КОМПАНИЕЙ составила 58,075 млн. рублей и по результатам торгов выросла на 3,5% до 60,075 млн.

— Оценочная компания почти не ошиблась, — отмечает Николаев. — Во втором аукционе цена выросла в 25,5 раза с 121,5 млн. до 3100 млн. рублей.

Эксперт предупреждает, что через пару лет 70-80% всех новых строек в городе будут осуществляться в рамках КРТ. Поэтому организации аукционов должна быть понятна и прозрачна, с параллельной оценкой качества работы ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ.

— Земля в центре стоит от 10% от стоимости жилья, которое можно на ней построить. 150 тысяч квадратов * 140 000 (цена квадратного метра) *10% получаем 2 млрд. рублей. Как у них получается 121 миллион для меня загадка, — резюмирует Сергей Николаев.

Ранее редакция рассказывала о том, что мэрия представила проект планировки территории около «Локомотив-Арены».