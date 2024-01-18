Застройщики вывели на рынок почти 400 новых домов в 2023 году в Новосибирске

71 застройщик Новосибирска в 2023 году вывел на рынок 389 многоквартирных домов, передает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ). Это на 22% больше, чем годом ранее. Больше всего домов было запущено в декабре — 82. На втором месте октябрь — 41 дом. Для сравнения, в ноябре 2021 — 89 домов, в январе 2022 — 71 дом.
По количеству объектов, выведенных на рынок за год, Новосибирская область занимает первое место в стране, а по площади новых объектов седьмое место. На регион пришлось 3,8% жилья, выведенного на рынок РФ жилья за год.
По данным ЕРЗ, лидерами по количеству выведенных домов в регионе являются:
В топ-10 застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в 2023 году в регионе, по данным ЕРЗ, также входят ГК Брусника (91,7 тыс кв м), ГК ПСФ (76,1 тыс кв м), ГК SG Development (70,4 тыс кв м), ГРУППА «МЕТА» (68,7 тыс кв м), ООО «Энергомонтаж» (61,2 тыс кв м), Группа «Эталон» (53,2 тыс кв м), ГК СОЮЗ (49,4 тыс кв м).
Ранее редакция сообщала о том, что инвестиции во вторичку в Новосибирске более доходны и быстрее окупаются.
Фото freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru