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Застройщики вывели на рынок почти 400 новых домов в 2023 году в Новосибирске

  • 18/01/2024, 08:00
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Застройщики вывели на рынок почти 400 новых домов в 2023 году в Новосибирске
Это на 22% больше, чем годом ранее.

71 застройщик Новосибирска в 2023 году вывел на рынок 389 многоквартирных домов, передает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ). Это на 22% больше, чем годом ранее. Больше всего домов было запущено в декабре — 82. На втором месте октябрь — 41 дом. Для сравнения, в ноябре 2021 — 89 домов, в январе 2022 — 71 дом.

 

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— В среднем в 2023 году на рынок региона ежедневно выводилось 104 квартиры, что на 5% больше, чем в 2022 году. Всего за год вышло на рынок 37,9 тысяч квартир, — отметили в ЕРЗ. — Площадь квартир увеличилась на 11% — до 1,84 млн м².

По количеству объектов, выведенных на рынок за год, Новосибирская область занимает первое место в стране, а по площади новых объектов седьмое место. На регион пришлось 3,8% жилья, выведенного на рынок РФ жилья за год.

По данным ЕРЗ, лидерами по количеству выведенных домов в регионе являются:

  • ООО СЗ Русь ЭКСПО-Сибирь (72 объекта). Компания строит ЖК «Морион» в Бердске
  • ООО СЗ Дар (56 объектов) — строит поселки таунхаусов «Березки Новолуговое», «Березки Элитный», «Березки-3».
  • ГК ПромГражданСтрой (33 объекта) — ЖК «Пригородный простор 2.0».
  • ООО СЗ ЮГА-СТРОЙ (33 объекта) — ПТ ЖК Высокой культуры «Ясный».

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 По площади новых объектов лидируют:

  • ГК Расцветай (224,18 тыс. м²) — строит 14 ЖК из них 12 в Новосибирской области: ЖК Time Park Apartments, ЖК Акация на Игарской, ЖК Дом по ул. Овражная, ЖК Дом по ул. Станиславского, ЖК Квартал Сосновый бор, ЖК Расцветай на Авиастроителей, ЖК Расцветай на Зорге, ЖК Расцветай на Игарской, ЖК Расцветай на Красном, ЖК Сакура Парк, ЖК Цветной бульвар, ЖК ЭКО-квартал на Кедровой. Это 23 дома, более 5 тысяч квартир,
  • СЗ Дар (112,09 тыс. м²) — три поселка таунхаусов: ПТ Березки Новолуговое, ПТ Березки Элитный, ПТ Берёзки-3. Это 56 домов, 1844 квартиры.
  • ГК КПД-ГАЗСТРОЙ (99,23 тыс. м²) — строит 4 ЖК: ЖК Калина Красная, ЖК Околица, ЖК Тайгинский парк и ЖК Чистая Слобода. Это 7 домов, 2 233 квартиры.

В топ-10 застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в 2023 году в регионе, по данным ЕРЗ, также входят ГК Брусника (91,7 тыс кв м), ГК ПСФ (76,1 тыс кв м), ГК SG Development (70,4 тыс кв м), ГРУППА «МЕТА» (68,7 тыс кв м), ООО «Энергомонтаж» (61,2 тыс кв м), Группа «Эталон» (53,2 тыс кв м), ГК СОЮЗ (49,4 тыс кв м).

Ранее редакция сообщала о том, что инвестиции во вторичку в Новосибирске более доходны и быстрее окупаются. 

Фото freepik

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска застройщики Новосибирска


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