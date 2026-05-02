Роспотребнадзор заблокировал 10 тысяч сайтов с БАДами

Биологически активные добавки давно стали частью повседневной жизни многих россиян, в том числе жителей Новосибирской области. Одни ищут в них способ восполнить нехватку витаминов, другие — поддержать здоровье или ускорить обмен веществ. Однако далеко не все такие товары безопасны, а их продажа в интернете нередко обходит закон.

Роспотребнадзор заблокировал свыше 10,3 тысячи интернет-ресурсов, на которых предлагали к продаже запрещённые добавки. Речь идёт о сайтах и страницах, где продукция либо не прошла обязательную госрегистрацию, либо содержит нормируемые вещества в концентрациях, превышающих допустимые уровни.

Среди заблокированных позиций оказались, например, «NaturesPlus Vitamin D3 10.000 60 капсул», «Артишок экстракт, артишок в капсулах, 550 мг, 60 капсул» и «Хвосты изюбра — настой, 100 мл». В сообщении ведомства подчёркивается, что работа по выявлению таких нарушений идёт ежедневно. Сотрудники Роспотребнадзора просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов, чтобы пресечь оборот незаконных добавок.

В ведомстве напомнили, что приобретать БАДы можно только у официальных поставщиков и обязательно проверять наличие регистрационных документов. В случае сомнений в качестве или происхождении товара следует обращаться в территориальные органы Роспотребнадзора или на горячую линию Единого консультационного центра.

Стоит отметить, что в Новосибирской области интерес к БАДам и препаратам, влияющим на вес, остаётся высоким. Только в аптеках в 2025 году жители региона потратили на лекарства от ожирения 793 миллиона рублей — это на 150% больше, чем годом ранее. Продажи БАДов для похудения и очищения организма составили ещё 126 миллионов рублей. В январе 2026 года сибиряки уже заплатили за такие препараты 81 миллион рублей.

