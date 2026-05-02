Роспотребнадзор заблокировал 10 тысяч сайтов с БАДами

Автор: Оксана Мочалова

Речь идёт о добавках без регистрации и с завышенным содержанием нормируемых веществ

Биологически активные добавки давно стали частью повседневной жизни многих россиян, в том числе жителей Новосибирской области. Одни ищут в них способ восполнить нехватку витаминов, другие — поддержать здоровье или ускорить обмен веществ. Однако далеко не все такие товары безопасны, а их продажа в интернете нередко обходит закон.

Роспотребнадзор заблокировал свыше 10,3 тысячи интернет-ресурсов, на которых предлагали к продаже запрещённые добавки. Речь идёт о сайтах и страницах, где продукция либо не прошла обязательную госрегистрацию, либо содержит нормируемые вещества в концентрациях, превышающих допустимые уровни.

Среди заблокированных позиций оказались, например, «NaturesPlus Vitamin D3 10.000 60 капсул», «Артишок экстракт, артишок в капсулах, 550 мг, 60 капсул» и «Хвосты изюбра — настой, 100 мл». В сообщении ведомства подчёркивается, что работа по выявлению таких нарушений идёт ежедневно. Сотрудники Роспотребнадзора просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов, чтобы пресечь оборот незаконных добавок.

В ведомстве напомнили, что приобретать БАДы можно только у официальных поставщиков и обязательно проверять наличие регистрационных документов. В случае сомнений в качестве или происхождении товара следует обращаться в территориальные органы Роспотребнадзора или на горячую линию Единого консультационного центра.

Стоит отметить, что в Новосибирской области интерес к БАДам и препаратам, влияющим на вес, остаётся высоким. Только в аптеках в 2025 году жители региона потратили на лекарства от ожирения 793 миллиона рублей — это на 150% больше, чем годом ранее. Продажи БАДов для похудения и очищения организма составили ещё 126 миллионов рублей. В январе 2026 года сибиряки уже заплатили за такие препараты 81 миллион рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске построят завод биодобавок.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Шедеврум

Новосибирским сёлам хотят разрешить торговать без кассовых аппаратов

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную Думу внесён законопроект, который предлагает освободить малый и средний бизнес в сельской местности от обязательного применения кассовых аппаратов.

Согласно документу, субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые торгуют продовольственными и непродовольственными товарами в сельской местности, смогут не использовать контрольно-кассовую технику (ККТ). Применение касс для них станет добровольным. Однако речь идёт только о розничной продаже.

Новосибирцам станет сложнее взять ипотеку без первого взноса

Автор: Оксана Мочалова

Банк России ввел новые ограничения для выдачи ипотеки и займов под залог недвижимости. Регулятор опубликовал значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на третий квартал 2026 года.

Под новые правила попадают: ипотека на строящееся и готовое жилье в многоквартирных домах, кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевые потребительские займы под залог недвижимости. Главная цель — снизить долю самых рискованных кредитов, по которым растет просрочка.

Патент для ИП в Новосибирске подорожает с 2027 года

Автор: Оксана Мочалова

Спустя два года после того, как стоимость патента для некоторых предпринимателей взлетела более чем в 10 раз, региональный минфин вновь предлагает изменить правила расчета налога. Только теперь — плавно и по заранее объявленной формуле. Проект закона, вынесенный на публичные консультации с 4 по 25 мая 2026 года, предполагает увеличение потенциально возможного годового дохода — той самой базы, от которой считается 6-процентный налог по патенту.

Сейчас для предпринимателя, работающего в Новосибирске с одним наемным сотрудником, потенциальный доход составляет 528 300 рублей в год. По проекту закона эта цифра вырастет до 566 900 рублей. Для тех, кто ведет бизнес без работников, базовый доход поднимется с 1 404 750 до 1 503 200 рублей. Рост в среднем составляет около 7% — примерно на столько же за последние годы увеличились МРОТ и потребительские цены.

Новосибирцев предупредили об аномальной жаре в Таиланде

Автор: Оксана Мочалова

Таиланд, который в январе 2026 года стал самым популярным зарубежным направлением у жителей Новосибирска, сейчас переживает экстремальный зной.

По данным тайских метеорологов, фактическая температура воздуха в стране долгое время не опускается ниже плюс 38–40 градусов. Более того, в северной провинции Лампанг столбики термометров показали плюс 44,2 градуса, что почти вплотную приблизилось к рекордным значениям 2016 и 2023 годов. Из-за очень высокой влажности так называемый индекс жары, то есть ощущаемая человеком температура, в Бангкоке достигала плюс 58,7 градуса. При таких условиях тело человека может нагреться до 40 градусов всего за 10–15 минут пребывания на открытом воздухе.

Новосибирские школьники начнут изучать предмет о традиционных ценностях

Автор: Оксана Мочалова

Министерство просвещения Российской Федерации анонсировало изменения в школьной программе, которые затронут учеников средних классов. С начала второго полугодия 2026/27 учебного года в российских школах, включая Новосибирск, начнут преподавать новый предмет. Он получил название «Духовно-нравственная культура России», а в документах ведомства используется сокращение ДНКР.

На первом этапе предмет появится только в пятых классах: на него отведено 17 часов. Через год, в 2027/28 учебном году, ДНКР начнут изучать и шестиклассники, и семиклассники — им придется осваивать материал уже по 34 часа в год.

Новосибирский рынок сладостей переформатируется под малые формы

Автор: Оксана Мочалова

Большие торты уходят в прошлое. Жители Новосибирска всё чаще выбирают порционные сладости, которые не нужно хранить в холодильнике и можно есть на ходу. С начала года спрос на десерты в стаканчиках вырос в Новосибирске в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средний чек при этом снизился на 17% — до 1 621 рубля. Об этом редакции Infopro54 рассказали аналитики маркетплейса Flowwow.

За последние пять лет большие торты трансформировались в бенто, сейчас мы наблюдаем следующий этап — тортики в стаканчиках. При этом тренд на порционность затрагивает и другие десерты: например, в Новосибирске спрос на трайфлы с начала года вырос на 52%, а на пирожные — на 148%. Средний чек на первые составил 1 398 рублей, на вторые — 1 438 рублей, — рассказала директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

