Новосибирским сайтам грозит блокировка за контент о продаже табака

С 1 марта в России вступают в силу правила, кардинально ужесточающие контроль за онлайн-торговлей табаком и никотинсодержащей продукцией. Ресурсы, предлагающие такую дистанционную продажу, будут блокироваться Роскомнадзором внесудебно.

Принятый Госдумой в декабре 2025 года закон позволяет включать сайты-нарушители в реестр запрещённой информации без длительных судебных процедур. При этом обязанность отслеживать и удалять запрещенный контент возложена на владельцев онлайн-площадок.

Инициаторы законопроекта объясняют такой подход необходимостью быстрого реагирования. Как отмечали ее авторы, «процедура удаления посредством обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор очень длительная и далеко не всегда приводит к успеху». Внесудебный порядок призван пресечь практику, когда продавцы успевают месяцами менять домены, уходя от блокировки.

Парламентарии подчеркивают, что новый механизм уже доказал эффективность в борьбе с дистанционной продажей алкоголя. Опыт показал, что блокировка сайтов и аккаунтов в соцсетях сокращает объём такого нелегального оборота. Теперь эта модель будет распространена на никотиновую продукцию, что создаёт прецедент для дальнейшего регулирования и других чувствительных товаров в цифровой среде.

Стоит отметить, что ранее Госдума приняла закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

