Управляющие компании тормозят возвращение тепла в дома

Рассогласованность действий управляющих организаций и «тепловиков» — первая причина того, что даже после устранения последствий аварии жители на протяжении длительного времени продолжают оставаться без тепла в домах. Об этом в ходе оперативного совещания заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Как доложил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев, в настоящее время без тепла находятся 65 абонентов (жилых домов и иных объектов) в Октябрьском районе города (улица III Интернационала), и 154 — в Заельцовском (улица Аэропорт). Кроме того, в настоящее время проходит первый этап переключения теплотрассы на улице Гидромонтажной в Советском районе, под которое подпадают 73 абонента.

— Ликвидируем аварии, усилия большие затрачиваются, есть у нас ресурсы, средства, чтобы ликвидировать аварии своевременно, — говорит мэр. — Но непосредственно в квартиры тепло запаздывает. Нужно, чтобы тепло вовремя пришло в квартиры, чтобы люди не почувствовали дискомфорт. Главам, на территории районов которых проводятся работы, тоже обратить внимание именно на эти вопросы. Основная проблема, которую вижу сегодня, — синхронизация работы. Запаздывают управляющие компании, вы знаете, кого это касается.

Ситуацию с промедлением возвращения тепла в пострадавшие дома накануне в региональном правительстве критиковал и губернатор области Андрей Травников. Как отмечал глава региона, поступает немало жалоб от жителей, ожидающих тепло сутками, если не неделями. Этому предшествовали крупные аварии в Искитиме и поселке Октябрьский Мошковского района. Напомним, что, в частности, в Искитиме, в результате аварии без тепла остались 2 жилых микрорайона, 157 многоквартирных домов, 5 детсадов и 3 школы.

— Не может одновременно на всей протяженности трассы возникнуть несколько повреждений, — заявил губернатор. — Явно было системное воздействие. Аварии возникают, несмотря на то, что мы каждый год увеличиваем объемы ремонтных работ. Субсидии на подготовку к зиме уже превышают 2,5 млрд рублей. Несмотря на это, износ сетей очень большой. Есть и другие обстоятельства: ошибки персонала, сбои оборудования. Настораживает длительное устранение последствий — длительные работы на сетях, где обнаружены прорывы и длительный возврат параметров теплоснабжения в отдельных жилых домах. Попросил бы обратить внимание на работу коммунальных предприятий и управляющих компаний.

По информации мэрии Новосибирска, за период с 2 по 12 декабря на территории города выявлены и устранены 143 дефекта (20 — на магистральных сетях, 123 — на внутриквартальных тепловых и горячеводных сетях). Срок устранения в среднем составил 8 часов.

Ранее редакция сообщала о внимании председателя СК Александра Бастрыкина к коммунальным авариям в Новосибирске.