Губернатор Андрей Травников поручил усилить качество текущего содержания дорог в регионе

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, в настоящее время на гарантии находятся 906 объектов, из них 458 – объекты местной сети в муниципальных районах и городских округах, 448 объектов нацпроекта БКД. Из 458 объектов местного значения, обследование гарантийных обязательств проведено на 352 объектах, из которых дефекты выявлены на 92. По 106 объектам Новосибирска обследование будет завершено до 7 июня.

— Регион увеличивает объём обучения специалистов, предъявляет жёсткие требования к разметке в Новосибирске, двукратно увеличивает объём проводимого независимого контроля. Ведётся стопроцентная фотовидеофиксация работы асфальтобетонных лабораторий, по всем проверкам сохраняется архив. Минтранс правильно подсказывает городу Новосибирску известную технологию, которая позволяет продлить жизнь асфальтового покрытия – это герметизация трещин. Эта рекомендация актуальна и для ТУАД. <…> Продолжаем биться за повышение качества ремонтных и строительных работ на нашей сети улиц и дорог. Очень важно обеспечить, чтобы каждый квадратный метр заменённого асфальта служил долго. Мы добились удлинения сроков гарантийных обязательств. Но качественно выявлять дефекты – не самоцель. Самоцель – чтобы этих дефектов не появлялось, — отметил губернатор.

По данным ведомства, количество гарантийных дефектов снизилось в регионе после введения независимого контроля подрядчиков и двухэтапной проверки качества дорожных работ. Также набор на обучение дорожных сотрудников вырос в 2,5 раза.

Выполненные в прошлом году работы по заливке трещин на ул. Станционной продемонстрировали эффективность, обеспечив сохранение потребительских свойств автодороги. Мэрии города предлагается распространить эту практику по всей сети местных дорог.