162 нарушения после коммунальных аварий нашел Ростехнадзор в Новосибирске

Возбуждено административное дело на руководство теплосетевой компании. Причина — выявленные нарушения.
Нарушения были выявлены после коммунальных аварий по требованию прокуратуры Новосибирской области.
— Выявлено 162 нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности, — говорится в сообщении Сибирского управления Ростехнадзора.
Так, например, проверкой установлено отсутствие тепловой изоляции трубопровода.
На данный момент составлен акт и выдано предписание. В отношении «НТСК» и четырех должностных лиц организации возбуждены административные дела.
Напомним, что отключения тепла из-за морозов вызвали общественный резонанс. 11 января на левом берегу Новосибирска остались без отопления 2400 домов. Жители города обращались в Генпрокуратуру с просьбой проверить, как ресурсники тратят деньги.
Ранее редакция сообщала о том, что перерасчет за тепло жителям, пострадавшим от коммунальных аварий, достигнет 154% в Новосибирске.
Фото из телеграм-канала СГК.
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