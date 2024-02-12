162 нарушения после коммунальных аварий нашел Ростехнадзор в Новосибирске

Возбуждено административное дело на руководство теплосетевой компании. Причина — выявленные нарушения.

Нарушения были выявлены после коммунальных аварий по требованию прокуратуры Новосибирской области.

— Выявлено 162 нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности, — говорится в сообщении Сибирского управления Ростехнадзора.

Так, например, проверкой установлено отсутствие тепловой изоляции трубопровода.

На данный момент составлен акт и выдано предписание. В отношении «НТСК» и четырех должностных лиц организации возбуждены административные дела.

Напомним, что отключения тепла из-за морозов вызвали общественный резонанс. 11 января на левом берегу Новосибирска остались без отопления 2400 домов. Жители города обращались в Генпрокуратуру с просьбой проверить, как ресурсники тратят деньги.

Ранее редакция сообщала о том, что перерасчет за тепло жителям, пострадавшим от коммунальных аварий, достигнет 154% в Новосибирске.