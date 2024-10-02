Сотрудники УФСБ накрыли нарколабораторию в селе под Новосибирском

В Новосибирской области силовики пресекли деятельность местного жителя, организовавшего производство и сбыт «синтетики» в особо крупном размере.

Свою нарколабораторию заядлый «химик» разместил в частном доме в Мошковском районе, который арендовал у местного жителя.

— В жилище мужчины обнаружены и изъяты 6,8 кг мефедрона, 100 литров запрещенных к свободному обороту прекурсоров и химических реактивов, лабораторное оборудование. Более 11 тысяч доз приготовленного наркотика дилер планировал распространять через интернет-магазин на территории Сибирского федерального округа, — сообщили в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве отметили, что стоимость не допущенной к распространению партии превышает 17 млн рублей.

На наркоповара возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Кроме мошковского «наркоспециалиста», под прицел силовиков попала 24-летняя жительница Новосибирска, занимавшейся перевозкой и сбытом синтетических наркотиков через интернет-магазин. В ее квартире были найдены наркотики, в том числе более 1 кг амфетамина. Курьерская деятельность привела ее к уголовному дело и «отпуску» в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что оперативники новосибирского УФСБ задержали мигранта, «легализовавшего» в России своих земляков. При обысках в квартире и офисе иностранца силовики обнаружили поддельные бланки документов, печати миграционных ведомств, поддельные чеки об оплате трудового патента для иностранных граждан, а также бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан на территорию РФ.