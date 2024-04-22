25-летний парень позвал маму после кражи ликера в Новосибирске

В Новосибирске был задержан 25-летний вор дорогого ликера. После поимки он позвонил маме.

Случай произошел в магазине на Красном проспекте. Продавцы уличили покупателя в краже ликера. Он прятал его под пазухой.

Продавцы вызвали ГБР, и прибывший на место происшествия наряд задержал вора.

— Мужчина объяснил, что ликёр не украл, а собирался купить, но не смог найти кассу, — отметили в АБ «Гвардия».

В этот момент была вызвана полиция, а покупатель, осознав всю патовость ситуации, позвонил маме.

Ровно через 20 минут в магазин вбежала женщина лет 60-ти и, нецензурно выражаясь, потребовала немедленно отпустить её сына.

— На основании того, что он якобы психически болен, — рассказали в сообщении.

Женщина даже показала всем присутствующим справку. Однако матери все же не удалось отбить сына, и она вместе с ним уехала в райотдел полиции.

Впоследствии выяснилось, что справка оказалась поддельной.

Ранее редакция сообщала о том, что пьяный мужчина приставил пистолет к голове покупателя в магазине Новосибирска.