Первые дачные автобусы вышли на маршрут в Новосибирской области

В Новосибирской области первые дачники поехали в свои загородные владения. Для этого власти предоставили им дачные автобусы.

Сейчас на линии уже 6 сезонных маршрута: 105к, 716б, 716, 717, 717е, 718.

В ближайшее время власти обещают поставить на маршрут автобусы: № 721, 722, 724, 725, 726, 1702, 1703, 1705.

— Отправление перенесено из-за холодной погоды. Работать автобусы будут до середины октября, — пояснили в региональном Минтрансе.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области дачники обнаружили на своих участках разрушенные теплицы. Причинами массовых обрушений стали конструкций стали частые оттепели, которые наблюдались в регионе прошедшей зимой.