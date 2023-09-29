Поливы, подкормки и целый ряд других процедур с комнатными растениями предпочтительнее делать, опираясь на фазы Лунного календаря комнатного цветовода.

Важно знать, что запрещенными для любых посадок и пересадок комнатных растений являются дни новолуния и полнолуния, причем новолуние имеет более сильное негативное влияние и поэтому не рекомендуется работать с растениями три дня — день до новолуния, в новолуние и день после.

Календарь лунных фаз в октябре 2023 года

Луна убывает с 1 по 13 октября

Новолуние 14 октября

Луна растет с 15 по 27 октября

Полнолуние 28 октября

Луна убывает с 29 по 31 октября

Ваши растения могут нуждаться в дополнительном уходе и в периоды, когда лунный календарь не рекомендует работу с ними. Именно поэтому стоит проигнорировать эти советы и оказать зеленому питомцу помощь сиюминутно. Речь идет о борьбе с вредителями и болезнями, экстренных пересадках и поливе.

Лунный календарь цветовода на октябрь 2023

1 и 2 октября — Убывающая Луна в Тельце (плодородный знак Зодиака)

Удачное время для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Рекомендуется поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Но воздержитесь от рыхления грунта в цветочных горшках, так как поврежденные корни будут очень долго заживать.

3-5 октября — Убывающая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака)

Отлично пройдут посадки ампельных и вьющихся цветов. Допускается борьба с вредителями и болезнями, обрезка и прищипка побегов, а также можно рыхлить грунт в горшках, но без полива.

Пересадку домашних растений лучше отложить.

6-7 октября — Убывающая Луна в Раке (плодородный знак Зодиака)

Приветствуется пересадка комнатных растений и посадка многолетних декоративных цветов. Кроме того, возможны поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.

Перенесите посадку клубнелуковичных и обработку растений ядохимикатами до лучших времен.

8-10 октября — Убывающая Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)

Ограничьтесь рыхлением земли в цветочных горшках и опрыскиванием цветов от болезней и вредителей.

Откажитесь от посадки и пересадки комнатных растений, проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

11-12 октября — Убывающая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)

Подходящее время для пересадки и деления любых комнатных растений. А также допускается посадка клубнелуковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Не рекомендуется заниматься замачиванием и проращиванием семян.

13-15 октября — Новолуние. Луна в Весах

Лучше не работать с домашними растениями в эти три дня.

16-17 октября — Убывающая Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)

Оптимальный период для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений и клубнелуковичных цветов. Уделите внимание подкормкам, поливу, замачиванию семян и борьбе с вредителями и болезнями.

А вот от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц лучше воздержаться.

18-19 октября — Растущая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)

Лучшее время для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Рекомендуется также укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.

Пересадку растений, замачивание семян, обрезку и прищипку побегов лучше перенести на другой день.

20-21 октября — Растущая Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности)

Рекомендуются посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Вы можете заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.

Однако постарайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.

22-24 октября — Растущая Луна в Водолее (неплодородный знак Зодиака)

В этот период рекомендуется лишь рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.

Избегайте посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

25-26 октября — Растущая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)

Рекомендуются пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.

Нельзя обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

27 октября — Растущая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)

Можно только обрабатывать от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках. Лучше перенести посадку и пересадку любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезку и прищипку побегов.

28 октября — Полнолуние Луна в Овне

Не рекомендуется работать с растениями.

29-30 октября — Растущая Луна в Тельце (плодородный знак Зодиака)

Замечательный период, чтобы заняться посадкой (но не пересадками) многолетних цветов. Рекомендуется поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Не стоит пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)

31 октября — Убывающая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака)

Максимум можно обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Благоприятное время для посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива.

Пересадки домашних растений лучше не проводить.