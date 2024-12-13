Новосибирским предпринимателям расскажут, как получить субсидию от государства

Специалисты компании МТС организуют бесплатные вебинары для предпринимателей Новосибирска. В ходе онлайн-занятий они расскажут о преимуществе использования кредитных линий, овердрафта и возвратного лизинга, представят реальные примеры для продавцов на маркетплейсах и поделятся советами по выбору оптимальных решений для управления автопарком.

Вебинар под названием «Бизнес на маркетплейсах: финансовое планирование и развитие в 2025 году» пройдет 16 декабря в 15:30 (нск). Это занятие будет полезным для селлеров и менеджеров площадок. Специалисты расскажут, как определить перспективные товарные категории и какие инструменты позволят спланировать доход.

Еще одно онлайн-занятие «Деньги в деле: инструменты для роста и финансирования бизнеса» состоится 18 декабря в 15:30 (нск). Участники узнают о способах получения государственных субсидий и привлечения инвестиций, а также об источниках финансирования для развития бизнеса. Это занятие будет интересно предпринимателям и руководителям.

Также 19 декабря в 14:00 (нск) пройдет вебинар «Как вести эффективный контроль транспорта с высокой точностью», где эксперты объяснят, как с помощью IT-решений можно снизить риски аварий и контролировать расход топлива.

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