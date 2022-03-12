«ТИОН» хочет увеличить производство в Новосибирске на 15-30%

Группа компаний «ТИОН» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». В Новосибирской области продукцию компании производит ООО «Аэросервис». 10 марта на площадке предприятия в Бердске состоялось стартовое совещание, сообщила пресс-служба АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР). Цель компании — за три года увеличить производительность на 15-30%.

Пилотным потоком выбран участок сборки канального оборудования для обеззараживания и очистки воздуха торговой марки «Тион». В прошлом году объем выпуска на пилотном участке канального оборудования В150/В1000 составил 557 единиц, при этом мощности позволяют производить 1572 единицы.

С помощью экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области на предприятии рассчитывают сократить цикл производства и процент брака, оптимизировать организацию рабочих мест, а также процесс снабжения производства.

Проект рассчитан на три года, в течение которых руководство компании планирует построить собственную эффективную производственную систему.

Группа компаний «ТИОН» — производитель высокотехнологичного оборудования для обеззараживания, дезинфекции и очистки воздуха.