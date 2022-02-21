«2ГИС» добавил в приложение функцию оплаты заправки без выхода из машины на собственном SDK

— Заправиться в «2ГИС» можно было и раньше — мы делали это через сторонний сервис. Для пользователей это важная функция, поэтому мы запустили сервис, в котором впервые появилась функция оплаты прямо в приложении, — прокомментировал Лев Забудько, продакт-менеджер транспортных интеграций «2ГИС».

«Заправки» позволят водителям построить маршрут до ближайшей АЗС, заправить машину и оплатить топливо, не выходя из машины, рассказали в компании.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно нажать кнопку «Заправиться с «2ГИС» на главном экране или в карточке АЗС. В приложении нужно выбрать тип топлива, указать количество литров или сумму, на которую нужно заправиться, номер колонки и способ оплаты.

Можно привязать банковскую карту или оплатить с помощью SberPay, Google Pay или Apple Pay.

Сервис уже доступен для пользователей приложения на Android и iOS в России.

В настоящее время с «2ГИС» работает больше 4000 АЗС по всей России: Shell, ОПТИ, «Нефтемагистраль», ЕКА и других сетей.

Сервис оплаты топлива из машины «Заправки» развивает также «Яндекс». К «Заправкам» подключены около 7000 станций «Роснефти», «Татнефти» и других сетей, сообщает vc.ru со ссылкой на данные компании.