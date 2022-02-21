Ковид-сертификаты в России выдают по новым правилам

В начале февраля на интернет-портале правовой информации опубликовали соответствующий приказ Минздрава России.

Россияне теперь смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесённом заболевании на основании положительного теста на антитела.

Документ будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу. Это будет происходить не позднее трёх календарных дней со дня заявки.

Теперь в документе будет указываться информация о завершении вакцинации против CoViD-19, факте перенесённого заболевания, вызванного ковидом, либо наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

В пресс-службе Минздрава отмечают, что тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории. Документ действует 6 месяцев и будет доступен как на русском, так и на английском языках. Однако повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

— Благодаря доработкам жители Новосибирской области, которые переболели коронавирусом, но не обращались в больницу, также смогут получить электронный сертификат. Обращаю внимание: если сертификат не появился в личном кабинете, то необходимо обратиться в медицинскую организацию, в которой сдавался тест, – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

На Госуслугах также начала работать функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний также передаются из соответствующего реестра Минздрава, а сертификат, в зависимости от типа медотвода, действует либо 30 дней, либо бессрочно.

Кроме того, Минцифры РФ совместно с Минздравом РФ реализовали функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 – на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.