2ГИС выпустил тепловые карты с ценами на квартиры в Новосибирске

Как сообщили в пресс-службе сервиса, тепловые карты помогут новосибирцам выбрать район с подходящей стоимостью квартир. При этом на карте представлены два типа хитмапов: «Цена продажи» и «Цена аренды» ‎. В зависимости от цен цвет зон варьируется от темно-зеленого с доступным жильем до темно-красного с наиболее дорогими в городе предложениями.

Поиск квартир по условиям дополнен возможностью подробно изучить инфраструктуру: в 2ГИС можно оценить район и плотность застройки, посмотреть ближайшие магазины, школы, количество парковок у дома, почитать отзывы об управляющих компаниях и качестве жилья от застройщика.

Тепловые карты с ценами на жильё появились еще в девяти городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Челябинске, Кемерово, Тюмени и Краснодаре.