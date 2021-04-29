К «Дяде Дёнеру» пришли с проверками

Представители владельцев облигаций стритфуд-сети ООО «ЮЛКМ» (учредителем является Артемий Березиков) обратились в ООО «Дядя Дёнер» для получения комментариев в отношении поданных в налоговый орган документов, налоговой проверки, а также обязательств эмитента из гражданско-правовых договоров, сообщает сайт «Юнисервис капитал».

По первому вопросу эмитент сообщил, что документы, направленные в налоговый орган, относятся к сделке об отчуждении Горестовым принадлежащей ему доли в компании в пользу Людмилы Супрун.

Второй вопрос касался выездной проверки налоговым органом, которая проходит в ООО «Дядя Дёнер», и о чем эмитент не поставил в известность представителя владельцев облигаций. В компании подтвердили, что проверка продолжается и о сроке ее окончания пока информации нет.

По третьему вопросу эмитент сообщил, что ООО «Дядя Дёнер» выступает поручителем по кредитному договору ООО «Ахотелс», заключенному в ПАО «Сбербанк России».

При этом также было установлено, что указанный договор был заключен до момента включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, и действует по состоянию на текущую дату. По мнению представителя владельцев облигаций, указанное обязательство имеет для эмитента существенное значение, о чем и говорится в очередном сообщении, опубликованном на странице ООО «ЮЛКМ» сайта Интерфакс.

Напомним, в начале апреля стало известно, что основатель сети PRIMETIME COFFEE, известный новосибирский предприниматель Антон Горестов продал свою долю в компании «Дядя Дёнер», сооснователем которой являлся. Покупателем стала Людмила Супрун, супруга одного из акционеров компании Антона Супруна, основателя производителя минеральной воды Petroglyph. В результате собственниками компании стали генеральный директор сети Антон Лыков и супруги Супрун.