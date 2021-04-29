«Вскоре возможность пообщаться с живым рекрутером будет привилегией»

— Дмитрий, почему ваша компания решила открыть представительство в Новосибирске?

— «Авито» — это федеральная компания, плюс мы занимаем второе место в мире на рынке онлайн-классифайдов. В составе нашей компании есть несколько вертикалей — отдельных бизнес-направлений: товары, недвижимость, услуги, авто, работа. В сегменте «работа» мы ставим перед собой достаточно высокую планку. К примеру, фокусом нашего внимания сегодня являются массовые профессии, так называемые «синие воротнички», и в этом сегменте по России в целом мы занимаем первое место — это подтверждено разными исследованиями. Но если посмотреть на регионы нашего присутствия в России, то ситуация будет неравномерной. Есть территории, где мы представлены более серьезно, а есть те, где мы бы хотели усилить свои позиции. Новосибирск и Сибирь относятся ко второй категории — и это одна из причин, почему мы решили открыть в Новосибирске свое четвертое представительство (Еще три работают в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. — Ред.).

Кроме того, у нас есть большой блок федеральных клиентов, которые широко представлены в регионах, а также крупных клиентов с головным офисом в Сибирском федеральном округе. Сегодня в разделе «Авито Работа» — 75 тысяч активных вакансий, ежемесячно мы фиксируем 434 тысячи активных соискателей. Среди наших партнеров — сети «Командор», «Обувь России», «Мария-Ра», интернет-провайдер «Сибирский медведь», компания Fit Servise, группа компаний «Новосибирскавтодор», угольная компания «Распадская» и многие другие.

Наконец, размещение представительства в Новосибирске позволяет нам нивелировать разницу во времени. Сейчас мы наметили ряд структурных преобразований в регионах присутствия, в частности планируем изменить график работы служб поддержки, взаимодействующих с регионами за Уралом.

В целом, отмечу, что мы приходим в ваш округ и регион всерьез и надолго, с долгосрочным планом развития на несколько лет, который заложен в наши стратегические инициативы.

— Кто возглавит новосибирское представительство «Авито Работы»? На что намерены сделать акцент?

— Представлять наши интересы в Сибири будет Екатерина Ложкина, которая уже более 10 лет работает в крупных российских и международных IT-компаниях. Помимо уже имеющихся партнеров, в фокусе нашего внимания будут не только крупные компании, но и представители малого и среднего бизнеса, а также предприниматели, которые сегодня занимают большую долю в нашем клиентском портфеле — около 1 млн партнеров по всей России. Это одно из наших конкурентных преимуществ.

— Перед выходом в Новосибирск вы наверняка анализировали рынок региона. Как оцениваете его с точки зрения конкуренции? В Сибири достаточно сильны позиции Head Hunter, в состав которого в прошлом году влился новосибирский ресурс «Зарплата.ру»…

— Согласен, позиции наших конкурентов в регионе очень сильны, у некоторых из них здесь находится штаб-квартира, и это еще одна причина для открытия в регионе нашего представительства: мы хотим быть ближе к клиентам. Мы понимаем, что работать на рынке будет сложно, но у нас есть свои сильные стороны, и это признают пользователи сервиса: ежемесячно на «Авито Работу» приходят около 18 млн посетителей из Сибири, по России эта цифра составляет 50 млн.

Еще раз напомню, что «Авито» является онлайн-классифайдом, и ежедневно к нам на сервисы заходят миллионы людей: кто-то ищет квартиру, кто-то хочет продать или купить вещи, а параллельно люди просматривают и другие объявления, в том числе о работе. То есть наши возможности и аудитория гораздо шире, чем у стандартных ресурсов, заточенных только на поиск работы, предложение вакансий.

В сутки на нашем ресурсе пользователи совершают около 2 млрд операций. С помощью Big Data мы анализируем полученную информацию, оперативно видим тренды, которые происходят в экономике, можем идти за потребностями соискателей и работодателей. На основе этих данных мы строим предсказательные и рекомендательные модели, делаем гипотезы на основе поведения и действий посетителей сервиса. Многим работодателям интересна аналитика рынка труда, которую мы также мониторим.

— Отмечаете ли появление новых трендов на рынке труда во время пандемии?

— Ключевой тренд — это рост спроса на подработку, частичную занятость. На наш взгляд, это связано именно с напряженной экономической ситуацией. Ориентируясь на потребности соискателей, мы приобрели 25% стартапа GigAnt, который предлагает подработку по Uber-модели. Будем активно развивать это направление, например помогать ритейлерам (и не только им) привлекать исполнителей для работы в пиковые часы и во время праздников.

В целом, по нашим наблюдениям, спрос на подработку в наших поисковых запросах растет на 25% ежегодно. Это уже не хайп, а вполне сформировавшийся рынок, который будет развиваться.

Второй тренд, оказывающий большое влияние на рынок труда, — большой отток мигрантов. За год из регионов России уехало много граждан стран СНГ, ранее занятых в рабочих, преимущественно неквалифицированных специальностях. Сейчас в связи с карантинными ограничениями многие из них не могут вернуться обратно. На фоне пандемии снизилась и внутренняя миграция, когда из депрессивных регионов население уезжает на заработки в более богатые субъекты федерации и города, которые становятся крупными центрами притяжения рабочих рук. Совместно с центрами занятости в разных регионах России мы анализируем сложившуюся ситуацию и видим, что откровенный дефицит рабочей силы в России с 2020-2025 года будет только нарастать, так как в ближайшее время с рынка уйдет еще около 1 млн работоспособных сотрудников. Что обусловлено как старением населения, так и снижением рождаемости. С этим ничего нельзя сделать — это объективная реальность, с которой нужно учиться работать.

В целом, тенденции на рынке труда в Сибири близки к общероссийским. Одна из них — нехватка профессионалов в рабочих отраслях. Найти хорошего токаря или фрезеровщика подчас сложнее, чем хорошего разработчика, хотя их востребованность очень высока, а зарплата, как правило, на хорошем уровне. Интересны сезонные миграционные потоки внутри рынка массовых профессий. Так, зимой специалисты, работающие в строительстве, массово перемещаются на позиции курьеров, а при потеплении вновь возвращаются на стройки. Эту динамику мы наблюдаем во многих крупных городах.

В время пандемии обострился спрос на линейный медперсонал, и сейчас этот тренд сохраняется. Резко вырос спрос на курьеров. Если раньше это были сотые доли процента в общем объеме вакансий, то сейчас из-за развития дистанционной торговли и сервисов вес этой профессии в общем портфеле сайтов по поиску и предложению работы постоянно растет. Растет количество вакансий от компаний, которые оказывают такие услуги. Они обкатали свои предложения в Москве и Санкт-Петербурге и сейчас начинают активно выходить в регионы. Например, в Новосибирске недавно открылся сервис онлайн-доставки «Самокат».

Хочу отметить, что рынок труда уже адаптировался к пандемии и воспринимает ее как новую реальность, с которой нужно жить. И если весной прошлого года поток вакансий заметно снизился, то сейчас он вернулся к прежнему уровню.

— Оценивали ли вы, как изменились зарплатные ожидания соискателей?

— Они подросли, как минимум, на уровне инфляции. Есть отрасли, по которым критично ударила не столько пандемия, сколько отток мигрантов: ЖКХ, такси, строительство, АПК.

Стройка столкнулась с двойным ударом. С одной стороны, отток мигрантов, с другой — огромный рост продаж в связи с введением льготной ставки по ипотеке и жесткие дедлайны на сдачу квартир в рамках проектного финансирования и счетов эскроу. В результате работодателям приходится выкручиваться, в том числе экспериментируя с формами занятости: вводя короткие вахты, временные смены и т.д. Но здесь все упирается в рентабельность, а она не безгранична. В ЖКХ я знаю примеры, когда даже серьезное повышение зарплат никак не повлияло на интерес местных жителей выходить на работу по этим специальностям.

Как будет дальше развиваться ситуация — на фоне сокращения численности населения, уменьшения миграционных потоков — пока сказать сложно. Стоимость найма однозначно растет. HR-службы в поиске нужных кадров расширяют сферы поиска, экспериментируют с каналами привлечения кадров, проверяя людей из смежных отраслей. Воронка входящих кандидатов растет, но не хватает времени на обработку обращений. Поэтому мы видим интерес к автоматизации подбора кадров, и этот тренд будет только нарастать, так что мы сейчас разрабатываем много инструментов для автоматизации процессов.

— Какие еще тренды, на ваш взгляд, усилятся, появятся на рынке HR?

— Рост спроса на сервисы доставки повлечет за собой рост количества связанных с этой сферой вакансий. Пока непонятно, будут ли открыты границы, но даже если это произойдет, то вряд ли мы увидим снижение зарплатных ожиданий. Кроме того, это усугубит ситуацию с точки зрения входящей воронки, так как на рынок придет много людей разной квалификации, потребуется больше усилий, чтобы их отобрать, а значит, продолжится тренд на автоматизацию подбора. Вскоре возможность пообщаться с живым рекрутером будет привилегией, ключевые этапы собеседований станет проводить бот. Например, у нас уже есть робот, которого практически невозможно отличить от живого человека по манере общения.

Еще один тренд — рост количества самозанятых. С одной стороны, развитию этого сегмента большое внимание уделяет правительство РФ. С другой, как я уже говорил, мы видим рост интереса соискателей к частичной занятости. Кто-то хочет получить дополнительный заработок, так как у него не хватает средств. У кого-то есть свободное время, и он не прочь себя попробовать в другой сфере.