Ленинские обошли заельцовских

Кандидатам сохранили «тишину»

Поступившее в ЦИК РФ предложение об отмене «Дня тишины» накануне выборов и возможности продолжать вести агиткампанию практически до «Дня Х» было отклонено. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. По ее словам основным фактором стало душевное равновесие самих потенциальных народных избранников.

— Агитация продолжается до 24 часов пятницы 11 сентября, — говорит председатель облизбиркома. — «День тишины» сохраняется. Были предложения убрать его и не гоняться за нарушителями, а предоставить возможность агитировать. Но все-таки людям надо немножко передохнуть в политической борьбе, осознать, обратиться к себе, проанализировать и для себя какое-то решение принять. Поэтому предпочтение тому, чтобы этот день оставался и дальше.

Нюансы агитации

Правительство области продолжает рассказывать об успехах в том или ином районе, на предприятиях и учреждениях достигнутых благодаря совместной работе губернатора и действующего депутатского корпуса. Как уже сообщалось ранее, в правительственных релизах депутаты едва ли не затеняют главу региона. Иногда в сообщении о визите главы региона на тот или иной объект рядом с губернатором появляются народные избранники, ранее не имевшие отношения ни к объекту, ни к району, на территории которого он расположен, однако утвержденные конференцией единороссов кандидатами именно на этой территории.

Но и это происходит далеко не всегда, порой на объектах с подачи правительства оказываются и вовсе непричастные к ним депутаты. В качестве одного из последних примеров можно привести ряд сообщений о визите в Калининский район Новосибирска, в котором вместе с губернатором принимали участие председатель заксобрания Андрей Шимкив (округ №13, Сузунский и Черепановский районы) и его первый заместитель Андрей Панферов, избранный ранее и избираемый сейчас еще дальше — на округе №1 на территории Венгеровского, Чановского, Кыштовского и Купинского районов.

Не менее интересны репортажи об этих визитах в официальных СМИ региона. К примеру, в одном из них, рассказывающем о благоустройстве территорий в Тогучине, наряду с «местными» депутатами о необходимости развития малых городов и сел области рассуждает председатель комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Сами избранники, причем не только от «Единой России», но и других парламентских партий, в соцсетях наперебой рассказывают о добрых делах на территории своего округа — оборудованных детских площадках, отремонтированных школах, благоустроенных дворах. Это уже стало причиной обращения одного из новосибирцев в избирком с просьбой разобраться, нет ли здесь скрытого подкупа избирателей.

Закладки не для книг

В плане скандальности Заельцовский район со всеми кандидатами-спойлерами на минувшей неделе остался позади Ленинского, где повестку перехватили провокации в отношении избирательного штаба местных коммунистов. Напомним, что первый раз неизвестные пытались прорваться в штаб КПРФ и захватить хранящуюся там агитпродукцию. Второй случай произошел на днях во время встречи с избирателями агитатора одного из партийных кандидатов, на которого напали несколько нетрезвых граждан, также повредивших агитпалатку с баннером. В обоих случаях дело закончилось потасовкой с последующим обращением в правоохранительные органы.

— По нашей информации, делаются «закладки» запрещенных веществ в местах встречи кандидатов КПРФ для их «неожиданного» обнаружения во время встречи кандидата с избирателями, — сообщает Новоселов. — Интересно, откуда они берут данные вещества? Просьба к правоохранительным органам обратить внимание на данный факт и проверить информацию.

Сейчас, главврачу Ассоциации экспертов «Сибирский центр оздоровительного питания» Якову Новоселову, по его словам,

В избирательной комиссии Новосибирской области пока об этих фактах не знают.

Напомним, что оппонентами Якова Новоселова на округе являются депутат заксобрания Олег Сметанин («Единая Россия»), ведущий дизайнер ООО «Интернет-новости» Антон Перевалов (ЛДПР), замгендиректора по общим вопросам ООО «НЭРЗ» Александр Вакуленко («Родина») и специалист ООО «Эскпобанк» Аглая Сменчук («Справедливая Россия»).

Дела судебные внесистемные

На минувшей неделе состоялось несколько судебных заседаний в отношении кандидатов в горсовет Новосибирска от внесистемной оппозиции, представляющих коалицию «Новосибирск 2020». Одно из них было связано с делом об административном нарушении, инкриминируемом сотрудниками правоохранительных органов Сергею Бойко и Александре Поповой, зарегистрированным на округах Центрального района. Напомним, что поводом для возбуждения дела стала организация встреч кандидатов с избирателями, что, по мнению сотрудников правоохранительных органов, является нарушением ограничений в связи с риском распространения коронавируса.

— Практически оправдали, — сообщает Бойко. — А так — двадцатка, и зарегистрированный кандидат может раздавать листовки в парке.

В свою очередь, кандидаты апеллируют нормами избирательного законодательства, разрешающего им после регистрации встречаться с избирателями. При этом, как следует из профилей кандидатов от других политических сил в соцсетях, они такие встречи проводят регулярно и беспрепятственно со стороны власти. В настоящее время Сергей Бойко, по его словам, отделался малой кровью — в 20 тысяч рублей штрафа, в то время как данное правонарушение предусматривает наказание до 10 суток ареста.

— Селютин — студент, у него нет избирательного штаба, — пишет Маркелов на своей странице в Facebook. — Вместо предвыборной работы занимается целенаправленным преследованием меня. На суд не пришел. Были два представителя, одна из которых замечена в помощи «Новым людям». Они пытаются доказать, что 4 подписи якобы содержат неверные адресные данные. А теперь представьте: 133 человека — и всего 10 дней до суда. Всех надо обойти, сверить прописку с базой УФМС (это может сделать только суд и прокуратура). ТИК не дает распечаток, только разрешает ознакомиться визуально. Возможно ли запомнить данные 133 людей и запросить выписку из УФМС?

Еще одно судебное разбирательство касается кандидата в Октябрьском районе Даниила Маркелова. Напомним, что зарегистрированный кандидатом на том же округе студент-самовыдвиженец Александр Селютин в своем иске требует снять Маркелова с регистрации, аргументировав это некорректно собранными подписями. По мнению Маркелова, истец действует не самостоятельно, а является спойлером основного оппонента кандидата от коалициидействующего депутата-единоросса.

По словам кандидата, суд удовлетворил ходатайство истца, разрешив сделать запрос в УФМС.

Насколько «новые»?

Связь «Новых людей» с не очень новыми представителями новосибирского истеблишмента прослеживается не только кандидатом от оппозиции и его сторонниками. В частности, даже в правительстве региона официально сообщают о состоявшейся встрече федерального руководителя «новых» Сергея Малахова и регионального министра Игоря Яковлева.

— На встрече обсуждались вопросы реализации социально значимых проектов на территории Новосибирской области, взаимодействие с органами власти, — говорится в правительственном релизе.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания и горсовета Новосибирска пройдут в единый день голосования 13 сентября.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, в настоящее время зарегистрированы списки 10 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина», «Зеленые», «Пенсионеры за социальную справедливость», «За правду!», «Партия роста», ЛДПР, «Новые люди». Для участия в выборах выдвинулись 220 одномандатников, зарегистрированы 172, из которых 165 выдвинуты политическими партиями, 7 — самовыдвиженцы. Отказано в регистрации 40: 21 кандидат не предоставил документы, еще 8 сами сняли свои кандидатуры.

Фото: pixabay.com, автор- dreamtemp