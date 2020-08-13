Рекламодателям
ПроНедвижимость
Выборы 2020

Ленинские обошли заельцовских

Хроника избирательной кампании в регионе.
  • 13/08/2020, 18:41
Автор: Евгения Серёгина
horse-racing
«Для коммунистов приготовили закладки».

Кандидатам сохранили «тишину»

Поступившее в ЦИК РФ предложение об отмене «Дня тишины» накануне выборов и возможности продолжать вести агиткампанию практически до «Дня Х» было отклонено. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. По ее словам основным фактором стало душевное равновесие самих потенциальных народных избранников.

 Агитация продолжается до 24 часов пятницы 11 сентября говорит председатель облизбиркома.  «День тишины» сохраняется. Были предложения убрать его и не гоняться за нарушителями, а предоставить возможность агитировать. Но все-таки людям надо немножко передохнуть в политической борьбе, осознать, обратиться к себе, проанализировать и для себя какое-то решение принять. Поэтому предпочтение тому, чтобы этот день оставался и дальше.

Нюансы агитации

Правительство области продолжает рассказывать об успехах в том или ином районе, на предприятиях и учреждениях достигнутых благодаря совместной работе губернатора и действующего депутатского корпуса. Как уже сообщалось ранее, в правительственных релизах депутаты едва ли не затеняют главу региона. Иногда в сообщении о визите главы региона на тот или иной объект рядом с губернатором появляются народные избранники, ранее не имевшие отношения ни к объекту, ни к району, на территории которого он расположен, однако утвержденные конференцией единороссов кандидатами именно на этой территории.

Единороссы утвердили кандидатов в заксобрание и горсовет Новосибирска

Но и это происходит далеко не всегда, порой на объектах с подачи правительства оказываются и вовсе непричастные к ним депутаты. В качестве одного из последних примеров можно привести ряд сообщений о визите в Калининский район Новосибирска, в котором вместе с губернатором принимали участие председатель заксобрания Андрей Шимкив (округ №13, Сузунский и Черепановский районы) и его первый заместитель Андрей Панферов, избранный ранее и избираемый сейчас еще дальше — на округе №1 на территории Венгеровского, Чановского, Кыштовского и Купинского районов.

Не менее интересны репортажи об этих визитах в официальных СМИ региона. К примеру, в одном из них, рассказывающем о благоустройстве территорий в Тогучине, наряду с «местными» депутатами о необходимости развития малых городов и сел области рассуждает председатель комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Сами избранники, причем не только от «Единой России», но и других парламентских партий, в соцсетях наперебой рассказывают о добрых делах на территории своего округа  оборудованных детских площадках, отремонтированных школах, благоустроенных дворах. Это уже стало причиной обращения одного из новосибирцев в избирком с просьбой разобраться, нет ли здесь скрытого подкупа избирателей.

Закладки не для книг

В плане скандальности Заельцовский район со всеми кандидатами-спойлерами на минувшей неделе остался позади Ленинского, где повестку перехватили провокации в отношении избирательного штаба местных коммунистов. Напомним, что первый раз неизвестные пытались прорваться в штаб КПРФ и захватить хранящуюся там агитпродукцию. Второй случай произошел на днях во время встречи с избирателями агитатора одного из партийных кандидатов, на которого напали несколько нетрезвых граждан, также повредивших агитпалатку с баннером. В обоих случаях дело закончилось потасовкой с последующим обращением в правоохранительные органы.

В Ленинском районе новое нападение на штабистов КПРФ

Сейчас кандидату от КПРФ по округу №30, главврачу Ассоциации экспертов «Сибирский центр оздоровительного питания» Якову Новоселову, по его словам, стало известно о новой готовящейся провокации — предположительно со стороны одного из оппонентов.

 По нашей информации, делаются «закладки» запрещенных веществ в местах встречи кандидатов КПРФ для их «неожиданного» обнаружения во время встречи кандидата с избирателями,  сообщает Новоселов.  Интересно, откуда они берут данные вещества? Просьба к правоохранительным органам обратить внимание на данный факт и проверить информацию.

В избирательной комиссии Новосибирской области пока об этих фактах не знают.

Напомним, что оппонентами Якова Новоселова на округе являются депутат заксобрания Олег Сметанин («Единая Россия»), ведущий дизайнер ООО «Интернет-новости» Антон Перевалов (ЛДПР), замгендиректора по общим вопросам ООО «НЭРЗ» Александр Вакуленко («Родина») и специалист ООО «Эскпобанк» Аглая Сменчук («Справедливая Россия»).

Дела судебные внесистемные

На минувшей неделе состоялось несколько судебных заседаний в отношении кандидатов в горсовет Новосибирска от внесистемной оппозиции, представляющих коалицию «Новосибирск 2020». Одно из них было связано с делом об административном нарушении, инкриминируемом сотрудниками правоохранительных органов Сергею Бойко и Александре Поповой, зарегистрированным на округах Центрального района. Напомним, что поводом для возбуждения дела стала организация встреч кандидатов с избирателями, что, по мнению сотрудников правоохранительных органов, является нарушением ограничений в связи с риском распространения коронавируса.

Кандидатов начали привлекать к ответственности

В свою очередь, кандидаты апеллируют нормами избирательного законодательства, разрешающего им после регистрации встречаться с избирателями. При этом, как следует из профилей кандидатов от других политических сил в соцсетях, они такие встречи проводят регулярно и беспрепятственно со стороны власти. В настоящее время Сергей Бойко, по его словам, отделался малой кровью — в 20 тысяч рублей штрафа, в то время как данное правонарушение предусматривает наказание до 10 суток ареста.

 Практически оправдали,  сообщает Бойко.  А так  двадцатка, и зарегистрированный кандидат может раздавать листовки в парке.

Начало кампании — пострадавшие штабы и кубы кандидатов

Еще одно судебное разбирательство касается кандидата в Октябрьском районе Даниила Маркелова. Напомним, что зарегистрированный кандидатом на том же округе студент-самовыдвиженец Александр Селютин в своем иске требует снять Маркелова с регистрации, аргументировав это некорректно собранными подписями. По мнению Маркелова, истец действует не самостоятельно, а является спойлером основного оппонента кандидата от коалиции  действующего депутата-единоросса.

 Селютин — студент, у него нет избирательного штаба,  пишет Маркелов на своей странице в Facebook Вместо предвыборной работы занимается целенаправленным преследованием меня. На суд не пришел. Были два представителя, одна из которых замечена в помощи «Новым людям». Они пытаются доказать, что 4 подписи якобы содержат неверные адресные данные. А теперь представьте: 133 человека — и всего 10 дней до суда. Всех надо обойти, сверить прописку с базой УФМС (это может сделать только суд и прокуратура). ТИК не дает распечаток, только разрешает ознакомиться визуально. Возможно ли запомнить данные 133 людей и запросить выписку из УФМС?

По словам кандидата, суд удовлетворил ходатайство истца, разрешив сделать запрос в УФМС.

Насколько «новые»?

Связь «Новых людей» с не очень новыми представителями новосибирского истеблишмента прослеживается не только кандидатом от оппозиции и его сторонниками. В частности, даже в правительстве региона официально сообщают о состоявшейся встрече федерального руководителя «новых» Сергея Малахова и регионального министра Игоря Яковлева.

 На встрече обсуждались вопросы реализации социально значимых проектов на территории Новосибирской области, взаимодействие с органами власти,  говорится в правительственном релизе.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания и горсовета Новосибирска пройдут в единый день голосования 13 сентября.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, в настоящее время зарегистрированы списки 10 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина», «Зеленые», «Пенсионеры за социальную справедливость», «За правду!», «Партия роста», ЛДПР, «Новые люди». Для участия в выборах выдвинулись 220 одномандатников, зарегистрированы 172, из которых 165 выдвинуты политическими партиями, 7  самовыдвиженцы. Отказано в регистрации 40: 21 кандидат не предоставил документы, еще 8 сами сняли свои кандидатуры.

Фото: pixabay.com, автор- dreamtemp

405

Популярное с сайта

Просторный врастает в город быстро и естественно

13/08/2020, 16:03
Благоустройство микрорайона Просторный вступило в финальную фазу — параллельно с его полным заселением.

На питание новосибирских школьников в регион поступит почти 0,6 млрд рублей

13/08/2020, 15:04
Всего для обеспечения учеников младших классов горячим питанием в год необходимо более 1 млрд рублей.

Новосибирская область получила второй транш финансовой помощи из федерального бюджета

13/08/2020, 14:25
На компенсацию недополученных доходов выделено 2,5 млрд рублей.

Актуальный разговор

Анна Власова: Опыт пережитой турбулентности — это тоже ликвидный товар консалтинга

Все материалы
Новости

2ГИС запускает новый непрофильный проект

13/08/2020, 17:46

МегаФон увеличил прибыль. Вопреки пандемии

13/08/2020, 17:27

В Новосибирске меняется схема трамвайных маршрутов левобережья

13/08/2020, 17:09

Показатель летальности пациентов с COVID-19 в Новосибирской области остается самым высоким по Сибири

13/08/2020, 16:50

Нива лидирует в рейтинге популярных автомобилей сегмента SUV в Новосибирске

13/08/2020, 16:13

Просторный врастает в город быстро и естественно

13/08/2020, 16:03

На питание новосибирских школьников в регион поступит почти 0,6 млрд рублей

13/08/2020, 15:04

Новосибирская область получила второй транш финансовой помощи из федерального бюджета

13/08/2020, 14:25

Большинство россиян не готовы делать прививку от коронавируса

13/08/2020, 13:35

Онлайн-коммерции предложили «Мобильный ID»

13/08/2020, 13:29

Каталог недвижимости

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес-календарь

На руководителя МКУ заведено уголовное дело за вымогательство взятки

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска