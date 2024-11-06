В новосибирском вузе нашли способ повысить эффективность энергетики городов

Аспирантка кафедры автоматизированных электроэнергетических систем Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Елизавета Иванова предложила повысить эффективность энергетической инфраструктуры в малых и средних городах за счет включения в состав системы энергоснабжения теплового накопителя.

Работая над проектом, Елизавета Иванова провела анализ энергетической инфраструктуры, который показал, что на территории небольших городов преобладает раздельное производство тепловой и электрической энергии. При этом, основой теплоснабжения являются газовые и угольные котельные. Именно по этой причине часто происходят коммунальные аварии.

Повысить энергоэффективность и надежность инфраструктуры Елизавета Иванова предлагает за счет трансформации котельных в мини-ТЭЦ на основе газотурбинных и газопоршневых технологий.

— Кроме того, включение в состав энергетической инфраструктуры тепловых регуляторов, активных тепловых пунктов, систем накопления электрической энергии, абсорбционных холодильных машин, электротепла позволит создать гибкую систему энергоснабжения, — добавила Иванова.

Исследование проходило на основании методологии системного подхода, также прошло математическое моделирование совместной работы источников энергии и различных инновационных технических средств. На основе разработанных моделей был зарегистрирован программный комплекс «Выбор состава оборудования мини-ТЭЦ автономной системы теплоснабжения».

Аспирантка утверждает, что включение в состав системы энергоснабжения теплового накопителя позволит переносить тепловую энергию во времени, что обеспечит уплотнение графика работы и снизит влияние изменения температуры окружающей среды на режим работы источника.

Таким образом эффективность работы источника тепла можно повысить на 16%.

В дальнейшие планы Елизаветы Ивановой входит разработка инструментария для выбора состава инновационных технических средств в гибкой системе энергоснабжения.

Ранее редакция сообщала о том, что энергосистему Новосибирска в очередной раз предложили национализировать.