Иностранка незаконно поселила мигрантов по фальшивым документам в Новосибирске

В Новосибирской области за организацию незаконной миграции будут судить иностранку. На ее счету минимум двое мигрантов, поселившихся в России нелегально.

По версии следствия, в феврале прошлого года дама родом из ближнего зарубежья организовала приезд в Новосибирск двух своих земляков, связавшись с ними через интернет. Она изготовила для них фальшивые документы, создающих видимость законности их пребывания на территории страны. Прибывшие в сибирскую столицу мигранты заплатили деньги своей «благодетельнице».

Действовала иностранка не одна.

— В отношении соучастника группы уголовное дело находится в стадии расследования, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские силовики устроили облаву на мигрантов в клубе «Золотой лев». Правоохранители проверили 43 иностранцев, 16 из них доставили в военный комиссариат и поставили на воинский учет.