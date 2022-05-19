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375 тысяч, чтобы переехать в современный жилой комплекс на берегу Оби

  • 19/05/2022, 13:05
новости бизнеса
375 тысяч рублей — первоначальный 15-процентный взнос при покупке квартиры-студии 28,5 кв. м в квартале «Сосновый бор».

Квартал «Сосновый бор» расположен в одном из самых живописных мест поселка Кудряшовский — на берегу реки Обь в окружении соснового бора.

В основе проекта заложено единство природного окружения и сложившейся инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни. В шаговой доступности — школа с кадетским классом, детский сад, больница, ледовый дворец спорта «Кудряшовский», крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», пункты доставки OZON и Wildberries. Рядом — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе.

Современная придомовая территория, наличие парковочных мест, игровая зона с травмобезопасным покрытием, отсутствие сквозного проезда машин через детскую площадку, свой выход на набережную Оби — все это способствует комфорту и безопасности будущих новоселов.

новости бизнеса

Архитектура квартала «Сосновый бор» гармонично интегрирована в окружающий природный ландшафт.

Архитектура квартала гармонично интегрирована в природный ландшафт вечнозеленозеленого соснового бора. Фасады домов окрашены в пастельные тона, а современный урбанистический облик новостройкам придает виражное остекление. Дизайн холлов первого этажа выполнен в общеевропейской стилистике: в них предусмотрены колясочные и малошумные лифты.

новости бизнеса

При строительстве квартала «Сосновый бор» использованы качественные материалы и современные решения.

Квартал «Сосновый бор» — крупнопанельные многоквартирные дома, которые строятся по современной быстровозводимой технологии. При строительстве использованы качественные материалы и современные решения. В квартирах предусмотрены увеличенные оконные проемы и решетки для кондиционеров.

В квартале «Сосновый бор» можно приобрести просторную студию площадью 28,5 кв. м, так и полноценную трехкомнатную квартиру площадью 68,5 кв. м.

Справка: Квартал «Сосновый бор» — новая локация строительной компании «Акация». В портфолио застройщика — жилые комплексы «Акация на Красногорской», «Акация на Ватутина» и «Акация на Лежена». Все объекты были сданы раньше заявленного срока. А 17-этажный дом «Акация на Красногорской», по данным мэрии Новосибирска, стал самой быстровозведенной новостройкой в 2020 году в нашем городе. В портфеле компании — более 60 000 кв. м сданного жилья.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:
г. Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль, 8а
тел.: +7 (383) 258-77-44
акация54.рф
 VK

*Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-Банк» и др.
**Программа «Господдержка-2020». Стоимость квартиры — 2,5 млн, ставка 8,5%, первоначальный взнос — 20%.
Застройщик: ООО СЗ «Магнолия». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость надежный застройщик


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