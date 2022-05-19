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«СЕЛЛ-Сервис» рассчитывает нарастить объем продаж

  • 19/05/2022, 13:19
Автор:
новости Новосибирска
Компания расширяет клиентскую базу в России и база партнеров за рубежом.

— Повторения мартовского рекорда по объемам продаж, выручки и чистой прибыли по итогам апреля едва ли можно ожидать, но мы уверены — снижения плановых показателей тоже не будет, — комментирует директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

Он пояснил, что «СЕЛЛ-Сервис» занимает относительно небольшую долю рынка — есть куда наращивать клиентскую базу и имеется возможность компенсировать выпадающие объемы крупных клиентов, которые закупились впрок или мелких клиентов, напротив, испытывающих трудности.

новости Новосибирска

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— Уже сейчас некоторые крупные транснациональные компании, ранее работавшие исключительно с европейскими поставщиками, заключили с нами договоры о сотрудничестве,  — говорит Новак. — За счет активного прироста клиентской базы компания надеется не только сохранить, но возможно и нарастить объемы продаж, идя в том тренде, который был ранее заложен в финансовой модели развития на 2022 год.

Сейчас компания находится в тесном контакте с азиатскими поставщиками, продвигая перспективы увеличения объемов продаж за счет нестабильных или полностью отсутствующих поставок товара из Европы, в частности, какао-порошка и агар-агара.

— Это два ключевых товара на сегодняшний день, по которым прогнозируется низкий уровень конкуренции на российском рынке, — поясняет Петр Новак. — Какао — это профессиональный, консервативный рынок, на котором доминировали европейские производители, теперь его могут занять азиатские товары. Агар-агар эксклюзивно поставляется из Вьетнама. На рынке преобладает китайский продукт, но у вьетнамского есть конкурентное преимущество — отсутствие ввозных пошлин (отменены для развивающихся стран).

Кстати, использование для доставки грузов из Юго-Восточной Азии маршрута через порт Владивостока дает компании преимущество по скорости и стабильности поставок.

К сложностям, с которыми столкнулся «СЕЛЛ-Сервис» директор компании относит рост цен и риск неплатежей.

— На рынке царит настроение — мы все в одной лодке. Ты можешь рассказать про свои боли или клиент может рассказать про свои, и мы совместно ищем пути выхода. Работа направлена на взаимовыгодное сотрудничество, сплоченность. И это хорошо, — комментирует Петр Новак.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — лидер среди прямых импортёров пищевым сырьем и ингредиентами на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока с 12-летним опытом работы. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность более, чем в 50 регионах России, а также в странах ближнего зарубежья: Казахстан, Республика Беларусь, Армения. 22 февраля 2022 года компания разместила дебютный облигационный выпуск и привлекла на бирже 65 млн рублей. Организатор займа — ООО «Юнисервис Капитал». По предварительным подсчетам чистая прибыль компании за 1 кв. 2022 г. составила 60 млн руб., а это 80% от объемов, заявленных в финансовом плане эмитента на целый год. В натуральном выражении: 1 кв. 2021 г. — 782 тонн, 1 кв. 2022 г. — 1032 тонн (прирост 32%); продажи в денежном выражении (с НДС): 1 кв. 2021 г. — 192 млн руб., 1 кв. 2022 г. — 431 млн руб. (прирост 124%). В компании показали, что столь значительный рост показателей прибыли был обусловлен сверхприбылью, полученной на курсовой разнице после резкого падения национальной валюты, а также отмечали, что часть этой сверхприбыли будет нивелирована последующим укреплением рубля.

 

Ранее редакция сообщала, что сибирские компании присматриваются к параллельному импорту

Фото ООО «СЕЛЛ-Сервис»

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : облигации импорт ВЭД бизнес


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