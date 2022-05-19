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Открывая Десятилетие науки и технологий: журналистские работы о достижениях сибирских ученых в номинации «Наука и образование»

  • 19/05/2022, 12:52
Достижения отечественной науки во все времена играли значимую роль в социально-экономическом развитии нашей страны.

новости бизнесаПрезидент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в феврале прошлого года подчеркнул, что «глобальное соревнование за технологии и знания во всём мире стремительно растёт, и тот, кто вырвется вперёд, будет определять развитие всего человечества».

Указом главы государства 2022-2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодёжи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.

«В условиях новой реальности от эффективного приложения научного потенциала, сосредоточенного на территории Сибири, зависит вектор развития наших регионов и страны в целом. В этой ситуации Сибирскому отделению Российской академии наук отведена ключевая роль – обеспечить активное участие научных центров и образовательных учреждений в реализации приоритетных государственных программ и национальных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Сибирского федерального округа», – убежден полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев. Несомненно, профессионализм сибирских учёных, их знания и компетенции позволят поддержать российскую экономику и обеспечить технологическое лидерство страны, считает полпред.

Стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки в настоящее время приобретает особое значение. Объединение усилий участников этого конструктивного диалога позволит сформировать действенную систему поддержки устремлений научного сообщества и создаст все условия для достижения масштабных целей, которые стоят сегодня перед современной наукой.

В семнадцатом Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» открыта номинация партнера проекта ПАО «ГМК «Норильский никель» – «Наука и образование».

«Норникель» – лидер горно-металлургической промышленности России. Компания является крупнейшим налогоплательщиком регионов своего присутствия, а также участником важных региональных и федеральных программ в области социальной сферы, продвижения спорта, реализации собственных образовательных проектов. ГМК «Норникель» плодотворно сотрудничает с научными и научно-исследовательскими институтами РАН и отраслевой науки, вузами. Так, в прошедшем году, в рамках второго этапа Большой Норильской экспедиции продолжились комплексные исследования полуострова Таймыр.

«Действительно, у компании «Норникель» давние и устойчивые связи с научно-образовательными организациями Новосибирска, Красноярска, с Норильским Заполярным университетом, учеными из других регионов. В рамках этого сотрудничества есть проекты, основанные на принципах благотворительности. Но основная часть – это взаимовыгодное партнерство. Потому что современное отечественное производство заинтересовано в современных отечественных научно-технологических решениях», – отметил заместитель директора Красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель» Игорь Астапов.

Победа в номинации «Наука и образование» присуждается за материал или серию материалов о реализации мероприятий в рамках национальных проектов по направлениям «Наука» и «Образование», Плана комплексного развития СО РАН с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа, программы «Приоритет-2030», направленной на формирование прогрессивных современных образовательных организаций высшего образования, а также мегагрантов; о фундаментальных научных исследованиях сибирских ученых, инновационных проектах университетов и исследовательских институтов.

К рассмотрению принимаются работы журналистов о развитии научного просвещения, выявлении одаренных детей и создании передовых условий для их обучения, о доступности и повышении качества общего и профессионального образования, развитии научной работы в вузах и поддержке молодых ученых.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организаторами конкурса

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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