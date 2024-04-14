За три дня уберут более 40 улиц в Новосибирске

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил ускорить уборку города. Помимо этого, будет проведена проверка качества проведенных работ.

По сообщению властей, с 13 по 15 апреля рабочие проведут уборку на более чем 40 участках города.

— С 13 по 15 апреля уборка будет проводиться на улицах Первомайской, Часовой, Бердском шоссе, Ленина, Фрунзе, Залесского, Красном проспекте и других, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Мэрия обратилась с просьбой к водителям воздержаться от парковки машин на улицах, где намечена уборка, на время проведения работ. Полный список улиц можно посмотреть здесь.

Ранее редакция сообщала о качестве уборки улиц высказался глава Новосибирска.