За три дня уберут более 40 улиц в Новосибирске

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил ускорить уборку города. Помимо этого, будет проведена проверка качества проведенных работ.
По сообщению властей, с 13 по 15 апреля рабочие проведут уборку на более чем 40 участках города.
— С 13 по 15 апреля уборка будет проводиться на улицах Первомайской, Часовой, Бердском шоссе, Ленина, Фрунзе, Залесского, Красном проспекте и других, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Мэрия обратилась с просьбой к водителям воздержаться от парковки машин на улицах, где намечена уборка, на время проведения работ. Полный список улиц можно посмотреть здесь.
Ранее редакция сообщала о качестве уборки улиц высказался глава Новосибирска.
Источник фото: Телеграм-канал Мэрии Новосибирска
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