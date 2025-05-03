Сеть магазинов фиксированной цены за квартал заработала в России 74 млрд рублей

В конце апреля компания Fix Price опубликовала финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2025 года. Из документов следует, что выручка компании увеличилась на 3,9%, до 74,4 миллиардов рублей, а чистая прибыль подросла на 4,4%, до 3,4 миллиарда рублей. Таким образом рентабельность по показателю чистой прибыли достигла 4,6%.

— Fix Price Group публикует операционные и финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Выручка группы в отчетный период увеличилась на 3,9% г/г. Розничная выручка выросла на 8,4% г/г до 68,7 миллиардов рублей; Оптовая выручка составила 5,8 миллиардов рублей,— говорится в отчете.

С начала года ритейлер открыл 117 магазинов (с учетом закрытий) в России. При этом количество магазинов под управлением компании увеличилось на 118, а число франчайзинговых магазинов сократилось на один. Таким образом, на конец марта общее количество магазинов достигло 7 282. По данным 2ГИС в Новосибирске работает 110 филиалов Fix Price.

Добавим, Fix Price («Фикс Прайс») — сеть розничных магазинов, основанная в 2007 году Сергеем Ломакиным и Артёмом Хачатряном. В ноябре 2023 года офис головной компании перенесён из Республики Кипр в Казахстан.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 110 филиалов сети

Ранее редакция сообщала о том, что компания X5 Group заявила об открытии целевого распределительного центра торговой сети «Чижик» в Новосибирске. Ранее этот центр располагался на временной площадке, занимающей 10,7 тыс кв м. На данный момент логистический центр ритейлера занимается снабжением 170 магазинов, но в ближайшее время выйдет на полную мощность будет обслуживать более 250 магазинов в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, а также в Алтайском крае.