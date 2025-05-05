Михаил Швецов: Используя ИИ, нужно не забывать о критическом мышлении

Основатель и СЕО УК «Миротель», совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов поделился с Infopro54 кейсами использования искусственного интеллекта в бизнес-процессах, рассказал, почему людям с хорошим образованием не стоит опасаться нейросетей, а также прокомментировал, где от внедрения ИИ предприниматель сегодня получит наибольший эффект.

В случае с ИИ образование рулит

— Михаил, по вашим наблюдениям, что больше всего привлекает и пугает предпринимателей в искусственном интеллекте?

— Многое зависит от восприятия, от того, какой смысл предприниматель вкладывает в ИИ. Кто-то считает, что нейросети — это боты в телеграмме, которые дают какие-то бонусы, генерят картинки. Кто-то осознает, что искусственный интеллект — это более сложная система в виде каких-то сайтов, порталов. Например, ChatGPT, Midjourney, Gamma, DeepSeek AI, Grok, Kling AI и т.д. Вариантов очень много.

Однако большинство людей все еще просто не понимают, что такое ИИ и как с ним взаимодействовать. В феврале 2025 года мы проводили интенсив по использованию ИИ и дважды выступали в центре «Мой бизнес» в Новосибирске с этой темой. И большинство боятся ИИ и не понимают, как повысить свою эффективность. Это мы и показывали на своем примере.

— Один из основных страхов работы с ИИ ― нейросеть заменит человека, отберет рабочие места и т.д. Насколько эти опасения обоснованы?

— На мой взгляд, ИИ нацелен на буст эффективности человека, так как чаще всего просто ускоряет различные процессы. Людям с хорошим образованием и большим багажом знаний нейросеть помогает в работе. Дело в том, что одна из ключевых тем в искусственном интеллекте — это искусство задавать вопросы. Если у тебя нет знаний и образования, то ты не сможешь написать более качественный промпт, использовать более качественную идею. Так что в случае с ИИ образование, напротив, рулит.

Многие взрослые люди, особенно в возрасте за 50 лет, боятся искусственного интеллекта, так как думают, что он лишит их работы. На деле они первыми осознают его эффективность, ведь не нужно долгое время сидеть перед компьютером, писать длинные тексты.

Нейросети не тупые — запросы неправильные

— Почему предприниматели в Новосибирске сегодня используют ИИ?

— Потому что понимают: с его помощью упрощают свою жизнь, оптимизируют процессы и делают их более эффективными. Мы проводили замеры на своих сотрудниках. В среднем, в зависимости от специальности, эффективность при применении ИИ увеличилась с 15 до 70%. Я говорю о количестве работ, которые человек успевает сделать за тот же период времени.

Вторая история, которая мне очень нравится: мы пользуемся искусственным интеллектом в каких-то сложных ситуациях. Например, в ChatGPT можно забить вопрос, получить ответ, раскритиковать его и потом найти свой. Практика показывает, что это гораздо проще, чем отрабатывать какие-то темы с нуля. Ты можешь потратить часы, а то и дни на размышления, а ChatGPT выдаст ответ за несколько секунд.

— В каких бизнес-процессах предприниматели задействуют нейросеть?

— Практически во всех. Но наиболее активно ИИ сегодня применяется при выполнении функций, связанных с маркетингом и продажами. Речь идет о генерации картинок, текстов, видео, презентаций, подготовки к переговорам, коммерческих предложений и т.д. Искусственный интеллект с такими задачами в среднем справляется лучше, чем обычный человек. Если правильно задавать промпты… А вот правильно их составлять — это целое искусство. Многие люди разочаровываются в ИИ, говорят, что «ChatGPT и прочие нейросети тупые». Но это не так, просто большинство пишет очень неграмотные запросы, не понимает логику промпт-инжиниринга. Этому можно и нужно обучаться.

Кроме того, очень эффективно себя показывает ИИ в бизнес-процессах контроля качества. Это та сфера, на которую у большинства предпринимателей обычно не хватает времени и сил. ChatGPT позволяет в короткие сроки выстроить эти процессы.

— Есть ли у вас статистика, кто наиболее охотно использует ИИ? Зависит ли это от отрасли, от самого предпринимателя?

— Я такую статистику не собирал, но могу сказать, что огромный интерес к использованию нейросети у тех, кто не имеет высоких заработков и только начинает свой путь в предпринимательстве. Это самозанятые, стартаперы с выручкой до 200-400 тысяч в месяц. Они голодные до таких знаний, и им реально интересно их использовать, так как они пока не могут себе позволить приобрести какие-то дорогостоящие программы и оборудование.

Доверяй, но проверяй

— Можете привести практические кейсы на вашем опыте, опыте ваших коллег, что можно доверить ИИ?

— В любом случае, используя ИИ, нужно не забывать о критическом мышлении, иметь свою голову на плечах, читать ответы нейросети и понимать, что довериться ей полностью невозможно.

Но есть сферы, где качество ответов не столь важно. Например, если нужно заполнить заявку на участие в каком-то конкурсе, а у компании есть сайт, где содержится вся необходимая информация в виде регистрационных данных, описания и так далее. Можно дать ИИ форму отчетности, сайт ― и он за считанные секунды составит заявку, которую ранее секретарь делала бы минимум 2-3 часа.

Нейросеть очень качественно работает при заполнении таблиц, создании текстов, когда нет критерия качества текста, нет задачи что-то продать с его помощью. Конечно, это тоже можно делегировать, если ты разбираешься в составлении промптов. Но человек без опыта чаще всего не определит ― хороший текст или плохой, приведет ли он к конверсии в продажах или нет.

— Есть ли уже реализовавшиеся риски использования ИИ? Можете привести кейсы? На ваш взгляд, с чем связан неудачный опыт?

— Неудачный опыт есть, как правило, у тех людей, которые не разобрались, что такое промпт-инжиниринг. Например, когда люди делегируют ИИ задачу по составлению договора, протокола разногласий. Но если вы пойдете в суд, то там может выясниться, что ИИ сделал что-то не то, сослался не на те законодательные акты, так как вы неправильно составили промпты. Он может ссылаться не на законодательные и нормативные акты, размещенные на «Гаранте» или «Консультанте плюс», а на среднестатистический ответ обычного человека из соцсетей.

Еще один серьезный риск связан с использованием ИИ для получения рекомендаций по созданию стартапов, инвестированию средств. Искусственный интеллект — это просто генеративная модель, которая собирает информацию и делает это быстро, но ключевые риски остаются на человеке, который принимает решение.

Повторяя путь соцсетей и мессенджеров

— Если говорить о перспективе, то как, по вашим оценкам, будет идти интеграция ИИ в бизнес?

— Сложный вопрос, так как сейчас большинство людей все еще скептически относятся к искусственному интеллекту. Он уже два года широко шагает по планете, но многие, как я уже отмечал, не понимают его эффективности. На мой взгляд, самая большая проблема при интеграции ИИ в бизнес — это консерватизм людей, которые не видят в нейросети крутой инструмент. При этом все уже прекрасно понимают, что социальные сети, мессенджеры — это крутой инструмент маркетинга, многие компании зарабатывают на них миллионы рублей. 15 лет назад мы не могли себе этого представить. С нейросетями сейчас та же самая ситуация. Поэтому, на мой взгляд, для предпринимателей сегодня важно администрировать процессы с использованием ИИ, увеличивать их эффективность.

Приведу пример из собственной практики. У меня было трое маркетологов, сейчас — двое, но они за счет ИИ выполняют в среднем на 40-50% задач больше. В результате я получил сокращение затрат на одну штатную единицу, а также рост профессионализма и эффективности работающих в компании кадров. Именно поэтому мне история с ИИ очень нравится. В перспективе ИИ будет создавать еще большую конкуренцию в тех отраслях и должностях, к которым мы привыкли.

Но все-таки основная история, связанная с искусственным интеллектом, направлена на то, чтобы людям было проще жить. Он создает очень много интересного. Я уже не представляю свою жизнь без искусственного интеллекта. В день я задаю нейросети минимум один-три запроса. Причем я предпочитаю платную версию ИИ, так как там есть плагины, которые позволяют решать многие кейсы в маркетинге, финансах, работать в Excel, есть плагины, связанные со здоровьем и т.д. Благодаря им можно в крайне сжатые сроки решать вопросы, которые ранее могли бы занять месяцы. Например, сейчас с помощью ИИ мы к собраниям готовим несколько вариантов решений актуальной задачи и после обсуждения выбираем лучший, очень сильно экономя время, ресурсы и получая конкурентные преимущества.

Михаил Швецов ― СЕО и основатель Mirotel Management ― управляющей компании для отелей, соавтор книги «Наследник» про преемственность в семейном бизнесе, спикер федеральных и отраслевых мероприятий в сфере HORECA, преподаватель НГУ по цифровому маркетингу.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузе Новосибирска будут готовить кадры для работы с искусственным интеллектом.