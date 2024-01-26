Приставы наказали банк за разглашение личных данных в Новосибирске

Новосибирские судебные приставы наказали банк и его сотрудника за разглашение персональных данных.
— Банк оштрафован на 200 тысяч рублей, его сотруднику объявили предупреждение, — отметили в сообщении ФССП по Новосибирской области.
История с разглашением началась с того, что жительница Новосибирска взяла три кредита. Однако не смогла заплатить по ним вовремя.
— Чтобы вернуть просроченную задолженность, сотрудник банка сообщил информацию о долге гражданки третьим лицам, а также посетил магазин, где заемщик работает, — отметили в сообщении.
В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении.
Выяснилось, что третьим лицом оказалась мать должницы. Она работала в магазине, в который дважды приходил сотрудник банка.
В первый визит он рассказала о долге дочери, а во второй пришел с ее фото и спрашивал, когда та будет на смене.
Банкир пояснил свои действия тем, что был дома у должницы, но ее там не оказалось. А выяснить, где работает должница помогла ее соседка.
— В ходе расследования административного дела сотрудники ГУФССП России по Новосибирской области установили, что между банком и клиентом не заключались соглашения о способах взаимодействия по взысканию просроченной задолженности. Кроме того, в банке не оказалось согласия должника на взаимодействие с третьими лицами, — подчеркивается в сообщении.
По итогам расследования выяснилось, что банк и его сотрудник совершили правонарушение.
Ранее редакция сообщала о том, что девушка-пристав защитила бойца СВО от коллекторов в Новосибирске.
Фото предоставлено пресс-службой ФССП по Новосибирской области.
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