Приставы наказали банк за разглашение личных данных в Новосибирске

Новосибирские судебные приставы наказали банк и его сотрудника за разглашение персональных данных.

— Банк оштрафован на 200 тысяч рублей, его сотруднику объявили предупреждение, — отметили в сообщении ФССП по Новосибирской области.

История с разглашением началась с того, что жительница Новосибирска взяла три кредита. Однако не смогла заплатить по ним вовремя.

— Чтобы вернуть просроченную задолженность, сотрудник банка сообщил информацию о долге гражданки третьим лицам, а также посетил магазин, где заемщик работает, — отметили в сообщении.

В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении.

Выяснилось, что третьим лицом оказалась мать должницы. Она работала в магазине, в который дважды приходил сотрудник банка.

В первый визит он рассказала о долге дочери, а во второй пришел с ее фото и спрашивал, когда та будет на смене.

Банкир пояснил свои действия тем, что был дома у должницы, но ее там не оказалось. А выяснить, где работает должница помогла ее соседка.

— В ходе расследования административного дела сотрудники ГУФССП России по Новосибирской области установили, что между банком и клиентом не заключались соглашения о способах взаимодействия по взысканию просроченной задолженности. Кроме того, в банке не оказалось согласия должника на взаимодействие с третьими лицами, — подчеркивается в сообщении.

По итогам расследования выяснилось, что банк и его сотрудник совершили правонарушение.

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