Из-за низкой рождаемости в райцентре под Новосибирском хотят закрыть роддом

В Барабинске Новосибирской области планируют закрыть роддом, а на его месте создать травмопункт. Жители провинциального города не согласны с такой ротацией.

За помощью они обратились в общественную приемную независимого депутата Константина Терещенко, который, в свою очередь, сделал запросы в местные органы власти и региональный Минздрав.

Однако поступившая информация, мягко говоря, разнится: если местные чиновники опровергли слухи о закрытии акушерского стационара, то Минздрав подтвердил это.

— В связи со снижением рождаемости и введением нового корпуса Областного перинатального центра в эксплуатацию, Министерством здравоохранения совместно с администрацией ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» находится на стадии рассмотрения вопрос о закрытии акушерского стационара в ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» с сохранением экстренной помощи. На месте акушерского стационара ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» планируется открытие межрайонного травматологического отделения, — ответили в Министерстве.

К такому повороту событий совершенно не готовы барабинские роженицы.

— Как далеко придется ехать, чтобы встретить новую жизнь? Ведь каждая миля на пути к новому роддому — это миля дальше от дома, от родных, — задают они вопросы.

Чтобы «подсластить пилюлю», Минздрав обещает женщинам

сохранение экстренной помощи. Однако рожать и получать помощь акушеров и гинекологов им придется в соседнем Куйбышеве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске бойцы Росгвардии не дали родиться ребенку в автомобиле.