70% выпускников учреждений профобразования уже трудоустроены

— В этом году по программе среднего профессионального образования у нас около 7 тыс выпускников очных форм обучения. Более 70% из них уже трудоустроены. Большую поддержку в этом сыграло постановление правительства №272. По этому постановлению на получение господдержки заявилось 44 предприятия, — сообщил на оперативном совещании заместитель министра образования Юрий Савостьянов.

Напомним, в постановлении прописаны меры поддержки компаний, которые принимают на работу выпускников средних и высших учебных заведений в виде субсидии на частичную оплату труда молодым специалистам.

Савостьянов также прокомментировал нынешнюю вступительную кампанию в учреждения профобразования. По его словам, на 9,7 тыс мест уже подано более 12 тыс заявлений, то есть 136% от контрольной цифры приема. По некоторым количество заявлений превышает контрольные цифры на 900%. Речь идет о коммерции по отраслям, дизайне, информационных системах.

— Ситуация скорректируется так как многие абитуриенты подали заявления в несколько учебных заявлений. Но в некоторых организациях общее количеств заявлений- подлинников уже превышает контрольные цифры приема, — поясняет чиновник. — В Новосибирском торгово-экономическом колледже — 160%, в Новосибирском профессиональном педагогическом колледже — 117%.

Прием документы в учреждения среднего профессионального образования идет до 15 августа. При наличии свободных мест прием продолжится до 25 августа.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске можно получить профессиональное образование для работы в индустрии гостеприимства.